Nakon povlačenja iz prodaje, progovorio vlasnik Sniffita: 'Nema govora o trajnoj zabrani'

Marko Šepac, osnivač i direktor brenda Sniffit oglasio se o povlačenju energetskog praha iz prodaje. Za RTL Danas naglašava da dok traje upravni postupak nema govora o trajnoj zabrani.

"Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo", kaže Šepac.

Podsjetimo, mladi u Hrvatskoj sve više šmrču Sniffit, dostupan i na kioscima. Riječ je o prahu koji je po sastavu sličan energetskom piću, a reklamira se kao njegova alternativa. Sličan proizvod u Francuskoj je zabranjen, a prema svemu sudeći, zabranit će ga i Hrvatska.

Najavila je to u petak ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prodaja praha zabranjena je mlađima od 18 godina. Sve do jučer bio je dostupan na internetu i kioscima, za 16 eura, no sada je povučen iz maloprodaje. "Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Ja sam se čula s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Šepac: Nismo zaprimili prijave o nuspojavama

Do završetka postupka proizvod je privremeno povučen iz prodaje i čekamo konačnu odluku temeljenu na činjenicama, ističe vlasnik brenda Sniffit, Marko Šepac.

"Proizvod je bio kratko u prodaji, nismo zaprimili prijave nuspojava od korisnika. Slični proizvodi postoje i na drugim europskim tržištima već duže vrijeme zbog čega očekujemo stručno razrješenje kroz postupak", zaključuje Šepac.

O svemu se oglasio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. "Radi se o prahu koji sadrži velike količine kofeina, primjenjuje se na način koji je neprimjeren. U Zakonu o drogama u članku 4. stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno", objasnio je.

Musić Milanović: Može dovesti do problema sa sinusima

O proizvodu koji je povučen iz prodaje u Hrvatskoj, izjasnila se i voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a, Sanja Musić Milanović. "Ja ću samo reći da taj pripravak može dovesti do ozbiljnih, ozbiljnih problema u uništavanju sluznice koje onda posljedično vodi u probleme sa sinusima i tako dalje", rekla je Musić Milanović.

Pisali smo ranije kako je Sniffit povučen iz maloprodaje s otprilike 50 lokacija u Hrvatskoj, riječ je o otprilike 1000 proizvoda. Priopćenje Državnog inspektorata prenosimo u cjelosti:

"Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je nalaz i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti dostavljenog uzorka proizvoda SNIFFIT - aromatični prah za energiju. Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat na temelju članka 10. Zakona o provedbi Uredbe 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište, a koje je odmah stupilo na snagu. Mjere kontrole izvršenja Rješenja su u tijeku", navode.

