Kralj pop-folka Azis ostvario dugogodišnji san: Ugradio muške implantate za prsa

Bugarska pjevačka zvijezda i ikona Balkana, Azis (47) pod pravim imenom Vasil Trojanov Bojanov, poznat po ekstravagantnom stilu i pomicanju granica, ponovno je uspio iznenaditi javnost. Na svojem Instagram profilu podijelio je vijest o podvrgavanju značajnom estetskom zahvatu kojim je, kako kaže, ispunio svoj dugogodišnji san. Poznat kao "kralj pop-folka", Azis se nikada nije ustručavao dijeliti detalje iz svog privatnog života, a ovom objavom potvrdio je svoju reputaciju umjetnika koji živi po vlastitim pravilima.

Novi 'muški' izgled za glazbenu ikonu

U objavi koja je brzo privukla pozornost medija i obožavatelja diljem regije, Azis je otkrio da je ugradio muške prsne implantate. Podijelio je nekoliko fotografija iz bolničkog kreveta, uključujući i onu s kirurgom kojeg je nazvao "najvećim profesionalcem na svijetu". Objasnio je kako je cilj zahvata postići "lijepo naglašena, sportska prsa" te je obavijestio pratitelje da će implantati u početku izgledati veći od normale, ali će se s vremenom smanjiti i sjesti na svoje mjesto. Fotografije prikazuju Azisa prije operacije s iscrtanim linijama na prsima, ali i nasmijanog nakon zahvata, čime je pokazao da se osjeća dobro i zadovoljno svojom odlukom. Zahvalio je cijelom timu klinike na brizi te obećao uskoro više detalja i fotografija.

Burni tjedni za kralja transformacija

Samo nekoliko dana prije operacije, na Valentinovo, održao je veliki rasprodani koncert u sofijskoj Areni 8888, gdje je još jednom dokazao svoj zvjezdani status. Na pozornici je vješto spojio svoj noviji, muževniji imidž s provokativnom, rodno fluidnom estetikom koja ga je proslavila na početku karijere, nastupivši u modernom bodiju i sandalama s visokom petom. Poznat kao veliki zagovornik LGBTQ+ i romskih prava, Azis se identificira kao rodno nebinarna osoba, a njegove transformacije oduvijek su bile sastavni dio njegovog umjetničkog izričaja.

Osim poslovnih uspjeha, nedavno je u medije dospjela i vijest o njegovom vjenčanju s partnerom, koji je liječnik. Kroz karijeru je ostvario brojne uspjehe, uključujući nastup na Euroviziji 2006. godine te globalnu popularnost s hitom "Habibi".

