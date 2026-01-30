Veselka iz ‘Gospodina Savršenog’ zna što traži: 'Nježan alfa muškarac, bez ljubomore i poroka'

Nova sezona RTL-ova hit showa "Gospodin Savršeni" donijela je niz upečatljivih kandidatkinja, a među njima se ističe i Veselka. Ova 35-godišnjakinja gledateljima se predstavlja kao žena koja čvrsto stoji na zemlji, svjesna sebe, svojih vrijednosti i granica. U razgovoru za RTL.hr otvorila je vrata svog svijeta – od obiteljskih korijena i životnih odluka do jasne vizije ljubavi kakvu priželjkuje.

Iako je rođena u Zagrebu, Veselka je najljepše i najformativnije godine provela na jugu Bosne i Hercegovine. Upravo taj grad, u kojem je odrasla, smatra ključnim dijelom svog identiteta i mjestom koje ju je oblikovalo u osobu kakva je danas.

Obitelj i prijatelji kao temelj svega

Veselka ne skriva koliko joj znače obitelj i bliski ljudi. Opisuje ih kao svoju sigurnu luku i najveću životnu vrijednost. Tijekom godina, pa čak i dok je radila kao stjuardesa, trudila se očuvati te odnose, iako to često nije bilo lako. Upravo je posao u zraku ostavio najveći trag na njezin ljubavni život.

Iskreno priznaje da su joj veze najčešće pucale zbog tempa života, stalnih putovanja i nepredvidivog rasporeda. No, umjesto gorčine, Veselka pokazuje zrelost i mir. „Gotovo sve moje veze završile su zbog toga. Ali to je bila cijena koju sam svjesno prihvatila“, kaže bez žaljenja.

Danas, kada je iza sebe ostavila karijeru stjuardese, osjeća da je došlo vrijeme za stabilniju fazu života – i ljubav koja se neće mjeriti avionskim kartama i vremenskim zonama.

Foto: Rtl

Jasna slika idealnog partnera

Sudjelovanje u Gospodinu Savršenom za Veselku nije hir ni igra, već promišljen korak. „Mislim da nikad nisam bila spremnija. Znam točno što želim – i još važnije, što ne želim“, kaže odlučno.

Privlače je muškarci koji spajaju snagu i emociju. Sebe opisuje kao osobu koja voli „nježne alfa muškarce“ – one koji su sigurni u sebe, uspješni i snažni, ali znaju pokazati toplinu i ranjivost. „Važno mi je da muškarac zna biti emotivan, pažljiv i da se ne boji pokazati osjećaje“, objašnjava.

Granice koje se ne prelaze

Jednako jasno kao što zna što traži, Veselka zna i što ne tolerira. Pretjerana ljubomora i poroci za nju su nepremostiva prepreka. „Ne mogu prihvatiti posesivnost ni način života koji uključuje opijanje svaki vikend. To mi jednostavno nije privlačno“, kaže bez okolišanja.

U slobodno vrijeme voli mir, ravnotežu i kvalitetno provedeno vrijeme s ljudima koji joj znače. Iako priznaje da zna biti tvrdoglava, mišljenje obitelji i prijatelja uvijek joj je važno.

U show ulazi otvorena srca, ali i čvrstih kriterija – uvjerena da prava povezanost dolazi iz karaktera, a ne iz površnih gesta.

Novu sezonu Gospodina Savršenog gledajte na platformi Voyo, a na RTL-u od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15