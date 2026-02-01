Sateliti otkrili rusku tajnu: Putin steže obruč oko NATO-a, obnavljaju golemu sovjetsku bazu

Rusija je započela obnovu vojne baze iz sovjetskog doba u Petrozavodsku, koja je od devedesetih godina bila prazna, a nalazi se blizu granice s Finskom, otkrivaju satelitske snimke koje je dobio finski javni servis Yle. Zapisi sugeriraju da je Rusija krenula raščišćavati područje na kojem planira izgradnju novih vojarni, što bi omogućilo širenje ruskih trupa u blizini finske granice.

Na satelitskim snimkama vidi se bivša baza u blizini elektrane Rybka, oko koje je očišćeno raslinje i drveće. Do listopada 2025. tamo je uočeno više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila.

Lokalni mediji pišu da će izgradnja nove baze krenuti ove godine na mjestu udaljenom 160 kilometara od granice s Finskom. Satelitske snimke također pokazuju da građevinski radovi napreduju sjevernije u Kandalakši, na Bijelom moru blizu poluotoka Kola.

Kompleks za novih 15.000 vojnika

Finski vojni stručnjak, umirovljeni bojnik Marko Eklund vjeruje da će kompleks koji se obnavlja vjerojatno koristiti novi vojni korpus. Rusija je 2024. godine osnovala 44. armijski korpus u Republici Kareliji, što u praksi donosi oko 15.000 vojnika više.

U Petrozavodsk je do sada stigao mali dio novih kopnenih trupa, a za njih treba osigurati smještaj i prostore za obuku.

Prošloga ljeta, finski je medij izvještavao o početku izgradnje ruskog vojnog kompleksa za nove topničke i inženjerijske brigade u Kandalakši.

Većina opreme ruskih oružanih snaga u Republici Kareliji koncentrirana je u regionalnom središtu Petrozavodsku, koji ima veliku zračnu bazu i skladište opreme, uključujući nove hangare za opremu.

Zbog povećanja broja vojnika, postoje planovi za izgradnju novih vojarni u Petrozavodskoj regiji. Regionalni medij Karelinform citira visoke dužnosnike iz Petrozavodska i Republike Karelije koji najavljuju da će izgradnja započeti ove godine.

Putinova zapovijed

Gradsko vijeće Petrozavodska potvrdilo je da je povećanje broja vojnika volja predsjednika Vladimira Putina, pa grad u tome želi pomoći.

"Našoj regiji dodijeljen je odgovoran zadatak: biti ispostava naše zemlje na granici NATO-a. Naš je zadatak kao domoljuba i predstavnika naroda pomoći u tome“, rekla je u studenom predsjednica gradskog vijeća Nadežda Dreyzis.

Osim vojnika koji bi trebali doći ovdje, s njima se očekuju i njihove obitelji i djeca.

Do sada se većina vojnika u novom 44. armijskom korpusu bori u Ukrajini, uključujući i u Harkovskoj regiji. Jedinica je formirana 2024. u Lenjingradskom vojnom okrugu Karelija.

Sjevernije u Kandalakši, raspoređivanje novih trupa uočeno je kasnije. Yle je prošlog lipnja izvijestio da Rusija gradi nekoliko velikih zgrada u mjestu Lupche-Savino za novu bazu koja će primiti dvije brigade, odnosno oko 2000 vojnika.

Garnizon se nalazi u blizini poluotoka Kola, nešto više od 100 km od finske granice, strateški ključnog područja za Rusiju.

