Njemački analitičar iznio zastrašujući scenarij 'ako Rusija pobijedi': 'Kreće jutarnjim napadom 2028.'

Njemački analitičar i profesor politologije Carlo Masala opisao je što bi se dogodilo nakon moguće ruske pobjede u Ukrajini i u detalje razložio kako bi napad na pogranični estonski grad mogao paralizirati NATO.

U svojoj knjizi "Ako Rusija pobijedi: Scenarij" opisuje kako bi Moskva mogla iskoristiti post-ukrajinski ratni sporazum da krene prema Estoniji, s kojom dijeli 290 kilometara dugu granicu.

Najnovije optužbe Estonije da Rusija izvodi operacije provokacije u njezinoj blizini pokazuju u kojoj je mjeri ta članica NATO-a na meti ekspanzionističkih težnji Moskve, ocijenio je njemački politolog i vojni stručnjak.

U njegovom predviđanju, pobjeda Rusije ne bi označila prekid vatre, nego kapitulaciju. Ukrajina bi, smatra, morala predati petinu teritorija koju je okupirala Rusija, dok bi Kijev morao u Ustav uvrstiti članak o trajnoj neutralnosti, što isključuje njezino članstvo u NATO-u.

Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski bi morao odstupiti, a novi predsjednički izbori bi zahvaljujući ruskoj umiješanosti mogli na vlast dovesti proruskog vođu.

Od provokacija do eskalacije

Masala dalje piše da bi dana 10. listopada glavni estonski grad Tallin ekspresno zatvara granični prijelaz nakon što se sedam naoružanih Rusa bez oznaka pojavljuje na cesti u blizini prijelaza Saatse Boot, dijela Rusije koji strši u jugoistočnu Estoniju.

Tri tjedna ranije, Tallin je optužio Moskvu da je narušila njegov zračni prostor nakon upada tri borbena zrakoplova Mikojan Mig-31, i to sve nakon pojačanih napetosti zbog upada dronova diljem europskih zemalja.

Ovi potencijalni testovi odlučnosti NATO-a potiču Europsku komisiju da upozori EU kako ima pet godina da se pripremi za rat, prema vojnom planu.

No, scenarij vojnog stručnjaka predviđa napad puno ranije. Prema njemu, Kremlj će početi djelovati 2028. jer smatra da NATO oklijeva i nije sklon provesti kolektivnu obrambenu obvezu iz Članka 5., kojom bi riskrirao Treći svjetski rat s protivnikom koji ima nuklearni arsenal.

No, ako se u takvom scenariju ne aktivira Članak 5., tada "se NATO raspada", predviđa Masala za Newsweek.

U knjizi Masale, planovi Moskve za invaziju na istočni blok NATO-a uključuju okupaciju estonskog grada Narve i otoka Hiiumaa. Kremlj procjenjuje da savez ne bi želio riskirati rat zbog onoga što će predstaviti kao malu akciju.

Do kraja ožujka 2028., dalje piše u knjizi, treći najveći estonski grad Narva, sa stanovnikom koje pretežno govori ruski, svjedoči demonstracijama protiv onih koji tvrde da im je onemogućeno korištenje njihovog jezika i kulture. Kampanja dezinformacija potaknut će strahove da bi im vlada u Tallinu mogla uskratiti pravo glasa i degradirati ih u građane drugog reda.

"Rusi bi željeli nametnuti narativ koji opravdava njihove postupke, ne samo u očima ruskog stanovništva, već i onih koji suosjećaju s Rusijom izvan te zemlje", pojašnjava profesor za Newsweek.

'Akcija kreće 27. ožujka 2028.'

Narva će se, prema njegovom scenariju, probuditi uz eksplozije u jutro 27. ožujka 2028., a ruske će trupe u munjevitoj akciji osvojiti otok za nekoliko sati, zahvaljujući poslušnosti dijela stanovništva koji je bio naoružan u pripremi za invaziju.

Invaziju dodatno potpiruje diverzija ruskih vojnih vježbi na južnom dijelu estonsko-ruske granice, čime se britanskom kontingentu NATO-a udaljenom 160 kilometara oduzima vrijeme potrebno za odgovor na iznenadni napad.

Istovremeno, ruski vojnici prerušeni u turiste kreću u akciju na otoku Hiiumaa, uz podršku dvaju ratnih brodova ruske Baltičke flote. Ruska trobojnica uskoro će se vijoriti u otočnom gradu Kardli i iznenaditi NATO.

Masalova knjiga predviđa da će bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko pomoći slanjem naoružanih brigada u Astravjec, mali pogranični grad udaljen 48 kilometara od litavske prijestolnice Vilniusa. "Napad na baltičke države je započeo", stoji u knjizi.

Za razliku od poteza Moskve u Donbasu 2014., i otimanju ukrajinske zemlje, autor navodi da bi u njegovom scenarij fokus bio na testiranju odlučnosti NATO-a, a ne nužno osvajanju zemlje.

No njegov scenarij pretpostavlja da će napad podijeliti članice NATO-a oko pitanja aktivacije Članka 5., koji predviđa da je napad na jednu članicu napad na sve i pomoć napadnutoj strani. Savez oslabljen manjom američkom predanošću mogao bi nerado riskirati još jedan rat zbog onoga što će Moskva predstaviti kao ograničeni manevar usmjeren na zaštitu stanovnika koji govore ruskim jezikom.

"Ne mislim da Putin želi opet stvoriti Sovjetski Savez, nego dominirati Europom u cjelini, politikom i Istokom kontinenta", kazao je Masala.

