Orban svim Mađarima poslao dramatično pismo, nastao neviđen skandal: 'Ponaša se kao Hitlerov pomagač'

Na slici se vidi veselo nasmijani Volodimir Zelenski koji pruža otvorenu ruku. Do njega stoje predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i čelnik Kluba zastupnika Europske

pučke strankeS ozbiljnim izrazom lica, kao da zapovijedaju, pokazuju na otvoreni dlan ukrajinskog predsjednika. Na montaži je i crveni znak "stop" i na njemu piše: "Recimo Bruxellesu: Nećemo plaćati!", piše Deutsche Welle (DW).

Pismo s tom ilustracijom su ovih dana dobila sva mađarska kućanstva. Riječ je o takozvanoj "nacionalnoj peticiji“ vlade Viktora Orbána. A tekst poruke su jednostavno gole laži: Bruxelles navodno planira Ukrajinu "u sljedeće četiri godine“ primiti u EU i zemlji isplatiti "800 milijardi dolara“. Da bi to financirao, Bruxelles navodno želi Mađarskoj ukinuti 13. i 14. mirovinu, povisiti poreze i ukinuti subvencije za režije. "Za Bruxelles više nije važan nitko drugi, samo Ukrajina“, tvrdi se u peticiji.

Ipak, Orbanova vlada tu daje dojam kako Mađari tu nešto odlučuju: u tri rubrike može se zaokružiti "ne", "ne" financiranju rusko‑ukrajinskog rata, "ne" financiranju Ukrajine i "ne" poskupljenju režija zbog rata.

Kijevu je sad ipak dosta

Peticija koja pravno baš ništa ne znači je tek dio je najnovije kampanje protiv Ukrajine Orbanove vlade i stigla je usred mađarske izborne kampanje i uzgred rečeno, naravno da je plaćena novcem mađarskih poreznih obveznika. Ipak, ova kampanja je izazvala novu diplomatski sukob između Mađarske i Ukrajine kakav se još nije vidio. Jer za razliku od dosadašnjih kampanja, Orbanova vlada je sad doista izgubila svaki obzir, ali sad je i Kijevu dosta.

Tako je i ukrajinski predsjednik Zelenski na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu reagirao jasnim riječima: "Svaki Viktor koji živi od europskog novca, a prodaje europske interese, zaslužuje pljusku". Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha prošlog je tjedna optužio Orbana da je od Mađarske napravio "pomagača režima u Kremlju“ i da se ponaša kao nekadašnji "Hitlerov pomagač Ferenc Szálasi“.

Nadmetanje na društvenim mrežama

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova zbog peticije je i službeno pozvalo mađarskog veleposlanika "na konzultacije", a ovaj tjedan Mađarska je uzvratila istom mjerom i uručila ukrajinskom veleposlaniku prosvjednu notu zbog navodnog miješanja Ukrajine u mađarsku izbornu kampanju. Isto tako, traje prepucavanje na socijalnoj mreži između mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i ukrajinskog, Sibihe.

Na mreži je aktivan i Orban: na Facebooku — obraćajući se Zelenskom i ukrajinskom vodstvu — objavio citat iz vulgarnog pjesničkog teksta mađarskog nacionalnog pjesnika Sándora Petöfija. U toj antihabsburškoj pjesmi iz 1848. Petöfi izgovara izrazito uvredljivu i opscenu psovku protiv moguće okupacije Mađarske.

"Samo ja vas mogu spasiti"

No Orbanu nije važna Ukrajina, nego parlamentarni izbori 12. travnja. Orban i njegova stranka Fidesz mjesecima pokušavaju pronaći temu kojom bi u anketama potisnuli oporbenog čelnika Pétera Magyara i njegovu stranku Tisza — zasad bez uspjeha. Proljetna antiukrajinska kampanja iz 2025. u kojoj se Ukrajinu prikazivalo kao mafijašku, narkodilersku i prevarantsku državu, propala je jer su je, čini se, mnogi Mađari smatrali previše primitivnom.

Sada Orban pokušava ponovno, ali s drukčijim naglaskom: snažno cilja na strah od rata, želju za mirom i financijsku nesigurnost Mađara. Njihova propaganda glasi: Bruxelles i Kijev navodno žele dovesti oporbenu Tiszu na vlast kako bi regrutirala mađarske vojnike za rat s Rusijom i Mađarima uzela novac za financiranje rata u Ukrajini. Samo "nacionalna vlada“ pod Orbanom, tvrdi se, jamči Mađarskoj mir.

"Područje koje se danas zove Ukrajina"

Premijer također tvrdi da je EU odlučila Ukrajinu primiti već 2027. Osim navodnih 800 milijardi dolara, Ukrajina bi u sljedećih deset godina dobila još 700 milijardi dolara vojne pomoći. Novinarima u Bruxellesu je i Orban rekao prošlog tjedna: "Mislim da u sljedećih sto godina niti jedan mađarski parlament neće glasati za ulazak Ukrajine u EU".

Prošle subote Orban je svoje viđenje budućnosti Ukrajine iznio s dosad neviđenim cinizmom, ignorirajući geografske činjenice i protivno vlastitoj politici "suvereniteta“. „Moramo prihvatiti da NATO i EU ne mogu izravno dosegnuti rusku granicu. Rusi će na to uvijek odgovoriti ratom“, rekao je na predizbornom skupu. Rusija je, tvrdi on, jasno dala do znanja da želi tampon-zonu prema NATO‐u. "Do rata 2022. to je bila Ukrajina. Rat je izbio jer je Ukrajina željela u NATO. Sada treba učiniti sve da područje koje se danas zove Ukrajina opet postane mirna tampon‐država.“ Orban je dodao da se to može usporediti s brakom: „Ponekad je mir važniji od pravednosti".

Prekrižen "ruski" pred "raketnim napadom"

Oporbena stranka Tisza dosad je reagirala suzdržano na ovu kampanju protiv Ukrajine Orbanove vlade. Ponavlja tek kako se zalaže se za humanitarnu, ali nenasilnu pomoć Ukrajini i također je nepovjerljiva prema ulasku susjedne zemlje u EU. Ipak, traži radikalni zaokret u odnosu na Orbanovu prorusku politiku i želi da Mađarska ponovno postane pouzdani, predvidljivi europski partner.

Povodom pozivanja ukrajinskog veleposlanika u mađarsko Ministarstvo vanjskih poslova, Tiszina vanjskopolitička glasnogovornica Anita Orban napisala je na Facebooku: "Zašto je ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó ‘zaboravio’ pozvati ruskog veleposlanika kad je ruska raketa pogodila Mukačevo?“

Mukacevo (mađarski: Munkacs) na zapadu Ukrajine u kolovozu 2025. je bio izložen raketnom napadu, a u toj regiji živi pretežito mađarska manjina. Iako se Orbanova vlada predstavlja zaštitnicom Mađara i u susjednim državama, nikad nije osudila taj napad. Dapače: mađarski predsjednik Tamás Sulyok tada je u pisanoj poruci sućuti žrtvama napada osobno prekrižio pridjev "ruski" ispred "raketni napad", zaključuje DW.

