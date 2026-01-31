Ukrajina na rubu energetskog sloma: U Kijevu bez struje, vode, grijanja...

Ukrajinski ministar energetike Denys Šmihal izvijestio je o “kaskadnom isključenju” elektroenergetske mreže ujutro 31. siječnja, nakon poremećaja na dalekovodima između Rumunjske i Moldavije te između zapadne i središnje Ukrajine. Dodao je da nuklearne elektrane rade smanjenim kapacitetom nakon prekida, piše Kyiv Independet

Nestanci struje diljem zemlje

Sistemski kvar doveo je do nestanka struje diljem Ukrajine, a razlozi još nisu u potpunosti jasni, rekli su izvori iz energetske tvrtke i Kabineta ministara za Ekonomičnu pravdu. Najveća privatna energetska tvrtka DTEK izvijestila je o izvanrednim isključenjima struje u Kijevu i okolici, gdje su stanovnici ostali bez struje, grijanja i vode usred niskih temperatura.

Incident je uslijedio nakon višemjesečne ruske kampanje napada na kritičnu infrastrukturu. Kijevska vojna uprava objavila je da je metro privremeno obustavljen, dok je Kyivvodokanal naveo da se radi na obnovi vodoopskrbe.

„Pružit ćemo daljnje informacije o situaciji i vremenu obnove usluge“, poručili su iz te tvrtke.

Hitni rasporedi isključenja i rad na obnovi

Šmihal je rekao da se Kijev i okolna regija, kao i Žitomirska i Harkivska oblast, suočavaju s „posebnim rasporedima hitnih isključenja“ nakon aktiviranja zaštitnih mehanizama u trafostanicama.

„Ukrenergo i energetski stručnjaci rade na ponovnom uspostavljanju opskrbe električnom energijom“, rekao je Šmihal, dodajući da bi struja trebala biti obnovljena u sljedećih nekoliko sati.

DTEK je također izvijestio o izvanrednim nestancima struje u Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su poduzete „sve potrebne mjere“ za stabilizaciju elektroenergetske mreže.

Moldavsko ministarstvo energetike objavilo je da je pad napona na dalekovodu Isaccea–Vulcanesti–MGRES uzrokovan „ozbiljnim problemima“ u ukrajinskom energetskom sustavu, ali da je opskrba djelomično obnovljena.

Oleksandr Harčenko rekao je za Kyiv Independent da je tehnička nesreća „započela između Moldavije i Rumunjske“, dodavši: „Šteta na ukrajinskom energetskom sustavu čini situaciju kompliciranom.“

U Kišinjevu je došlo do nestanka struje i prekida javnog prijevoza, a ukrajinsko-moldavska granica privremeno je zatvorena zbog, kako je navedeno, „kvara središnjih baza podataka“ moldavskih carinskih vlasti.

