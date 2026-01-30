Orban tvrdi da postoji razlog zašto će Ukrajina ući u EU do 2027.: 'To znači, nama će oduzeti'

Mađarski premijer Viktor Orbán tvrdi da Europska unija planira primiti Ukrajinu do 2027. godine kako bi joj omogućila pristup sljedećem proračunu EU-a. Ali baš kao što ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski udvostručuje svoj cilj pristupanja 2027., tako se i Mađarski čelnik protivi tom potezu, prenosi Guardian.

U isječcima koje je objavio međunarodni glasnogovornik Mađarske Zoltán Kovács, Orbán tvrdi da su tijekom posljednjeg summita EU čelnici dobili dokument u kojem se opisuju planovi Bruxellesa za prijem Ukrajine 2027. godine.

"Žele primiti Ukrajinu 2027. To je zato što žele dati Ukrajini novac iz proračuna, sedmogodišnjeg europskog proračuna koji počinje 2028. To znači... da će nam, srednjoeuropskima, biti oduzet“, rekao je.

"Dakle, postoji ograničeno vrijeme za uvođenje Ukrajine u EU prije početka sljedećeg sedmogodišnjeg proračuna“, dodao je.

'Ukrajina nas uvlači u rat'

Orbán je ponovio svoje protivljenje članstvu Ukrajine u EU, rekavši da Ukrajina "ne može zaštititi Europu od Rusije" i da time neće jačati Europu, već "nas uvlači u rat".

"Novac koji dajemo ili želimo dati Ukrajini trebao bi se koristiti za razvoj vojski i opreme europskih zemalja. Naša linija obrane od Rusije nije ukrajinsko-ruska granica, već tamo gdje završava granica NATO-a “, rekao je.

Dodao je da bi Ukrajinu trebalo držati između dva bloka radi sigurnosti.

Orbanove komentare treba staviti u kontekst nadolazećih mađarskih izbora, gdje će pitanje Ukrajine biti jedno od glavnih tema, a Orbánov Fidesz trenutno zaostaje 10 postotnih bodova za oporbenom strankom Tisza.

Najnovija anketa, koju je provela tvrtka Zavecz Research i objavljena na web stranici Telex, pokazala je da među odlučnim biračima Tisza ima 49 posto podrške, u odnosu na 47 posto u studenom, dok Fidesz ima 39 posto, u odnosu na 38 posto u studenom. Krajnje desničarsku stranku Mi Hazank (Naša domovina) podržalo je 5 posto odlučnih birača.

Analiza: Orbán pojačava svoju retoriku o Ukrajini za domaće svrhe

Mnogo toga što Orbán govori i govorit će o Ukrajini u nadolazećim tjednima bit će vođeno njegovim izbornim kalkulacijama dok nastoji iskoristiti pitanje europske budućnosti Ukrajine za domaće razloge.

Ranije ovog tjedna, Orbán je rekao da će Mađarska pozvati ukrajinskog veleposlanika zbog, kako je rekao, pokušaja miješanja u mađarske parlamentarne izbore u travnju, na kojima ankete sugeriraju da bi mogao izgubiti vlast nakon 16 godina na vlasti.

Zapravo, čini se da ga je uvrijedio napad Zelenskoga tijekom njegovog nedavnog govora u Davosu, u kojem je ukrajinski predsjednik upozorio da Europa ne dopušta da neke prijestolnice postanu „mala Moskva“ i pozvao čelnike EU da "svaki 'Viktor' koji živi od europskog novca dok pokušava prodati europske interese zaslužuje šamar“.

Reuters je primijetio da je Orbán, koji je održavao bliske veze s Moskvom, posljednjih tjedana intenzivirao svoju kampanju protiv Ukrajine te da je nastojao povezati mađarskog oporbenog čelnika Pétera Magyara s Kijevom i izvršnom upravom EU u Bruxellesu kako se kampanja zahuktava.

Vladina web stranica kritizirala je Ukrajinu zbog "odvratnih provokacija“ protiv Mađarske i optužila je da ne pokazuje zahvalnost za dosadašnju potporu. Također je odbacila mađarsku oporbenu stranku Tisza kao "ukrajinske omiljene mađarske lakeje“.

U kampanji prvenstveno usmjerenoj na birače u ruralnim područjima, Orbán je prikazao Ukrajinu kao nedostojnu financijske potpore, predstavljajući travanjsko glasanje kao izbor između rata i mira te podsjećajući na svoje prošle antimigrantske kampanje, navodi Reuters.

