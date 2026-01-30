Kremlj: Putin pristao na prekid vatre. Zelenski mu poručio da dođe u Kijev ako se usuđuje

Putin je pristao na prekid vatre od dva dana na nagovor Donalda Trumpa. Iako se spominjalo tjedan dana, prema najnovijim informacijama - riječ je o samo dva dana.

Prekid vatre do nedjelje

11.45 - Rusija je pristala suzdržati se od napada na Ukrajinu do 1. veljače na zahtjev predsjednika Bijele kuće Donalda Trumpa, objavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ipak, izjava je konfuzna jer je Peskov spominjao tjedan dana, ali prema datumima to ispada samo dva dana.

"Da, predsjednik Trump je osobno tražio od predsjednika Putina traži da se suzdrži od napada na Kijev tjedan dana, do 1. veljače, dok se stvaraju povoljni uvjeti za pregovore", odgovorio je na pitanje podržava li Moskva washingtonsku inicijativu. Peskov je također napomenuo da Putin nije nigdje pozvao šefa kijevskog režima i nije mu ponudio sastanak, pišu RIA Novosti.

"Zelenski je zatražio sastanak, a Zelenski je, zapravo, inicirao sastanak. A predsjednik Putin mu je kao odgovor rekao da da, spremni smo, ali samo u Moskvi", pojasnio je glasnogovornik Kremlja. Komentirajući izjavu Kijeva o nespremnosti na kompromis oko Donbasa i nuklearne elektrane Zaporižje, Peskov je naglasio da dinamika na frontu govori sama za sebe.

Pregovori o Ukrajini

U petak i subotu u Abu Dhabiju održan je prvi sastanak trilateralne radne skupine za sigurnosna pitanja, s predstavnicima Moskve, Kijeva i Washingtona. Iza zatvorenih vrata, strane su raspravljale o neriješenim pitanjima u američkom mirovnom planu. Novi sastanak zakazan je za 1. veljače. Prema riječima državnog tajnika Marca Rubia, bit će bilateralni, ali Sjedinjene Države bi se mogle pridružiti.

Razgovorima u UAE-u prethodio je sastanak Putina i američke delegacije koju je predvodio specijalni izaslanik Steven Witkoff.

Kako je Kremlj primijetio, Amerikanci su priznali da bez rješavanja teritorijalnog pitanja prema formuli dogovorenoj u Anchorageu nema nade za dugoročno rješenje. Ukrajinske oružane snage moraju se povući iz Donbasa - to je važan uvjet za Moskvu.

Zelenski pozvao Putina u Kijev, ako se usuđuje

11.33 - Volodimir Zelenski pozvao je Vladimira Putina u Kijev na sastanak na vrhu, istodobno odbacivši poziv da dođe u Moskvu. Ukrajinski predsjednik također je rekao da navodno jednosjedmično primirje u napadima na energetsku infrastrukturu još nije dogovoreno, piše Sky News.

Uz skepticizam oko toga je li Putin doista pristao prestati ciljati ukrajinsku energetsku infrastrukturu na tjedan dana, Zelenski je odgovorio je na izvješća da ga je ruski predsjednik pozvao u Moskvu.

Kaže da je spreman za "bilo koji format" samita čelnika, ali ne onaj koji se održava u Moskvi, nazivajući takav potez "nemogućim". Dodao je da se ne bi sastao s Putinom u Bjelorusiji, zemlji s jakim vezama s Kremljem.

'Javno ga pozivam'

"Apsolutno mi je nemoguće sastati se s Putinom u Moskvi. To bi bilo isto kao i sastanak s Putinom u Kijevu. Mogu ga jednako tako pozvati u Kijev - neka dođe. Naravno, javno ga pozivam, ako se usuđuje", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik kaže da ne postoji službeni sporazum o prekidu vatre u vezi s energetskim ciljevima između Ukrajine i Rusije. Odluka, koju Ukrajina smatra "prilikom", a ne izravnim sporazumom, bila inicijativa koju su predložile SAD i osobno Donald Trump.

"Ovdje nema tajni. Nije bilo izravnog dijaloga niti izravnih sporazuma o ovom pitanju između nas i Rusije", rekao je.

"Ako Rusija ne napadne našu energetsku infrastrukturu - proizvodne objekte ili bilo koju drugu energetsku imovinu - mi nećemo napasti njihovu."

