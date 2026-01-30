Stručnjak otkrio kako bi mogao izgledati Putinov kraj: 'Najizglednija je ova opcija'

Stručnjak za Rusiju dr. John Kennedy u srijedu je u razgovoru za Daily Mail analizirao moguće scenarije kojima bi mogla završiti vladavina ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Unatoč činjenici da na Putina raste unutarnji pritisak zbog neuspješnosti invazije na Ukrajinu, Kennedy ocjenjuje da će ruski lider najvjerojatnije umrijeti na vlasti.

Prema njegovoj procjeni, to bi se moglo dogoditi i ranije nego što mnogi očekuju, s obzirom na to da su se pojavila izvješća u kojima stoji da Putin nastoji pronaći alternativne oblike liječenja za zdravstvene probleme od kojih pati.

Otkrio najizgledniji scenarij

Kennedy ne vjeruje da je nasilno svrgavanje s vlasti realna opcija. Smatra da će Putin na poziciji predsjednika ostati sve do smrti, s obzirom na to da je na sve ključne pozicije moći postavio saveznike. "Svi ovise o njemu, on promiče svoje prijatelje. Svi kadrovi oko Putina su njegovi bivši kolege. Moć je potpuno koncentrirao oko sebe, a to se dodatno pojačalo od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu", tvrdi stručnjak.

"Najvjerojatniji scenarij je da Putin umre na vlasti, s obzirom na to da je izgradio sustav potpune odanosti. Tada bi vrlo brzo trebalo doći do preraspodjele - kadrovi bi se morali okupiti i pregovarati o vlasti", govori Kennedy, inače voditelj programa za Rusiju i Euroaziju pri istraživačkom institutu RAND Europe.

Moguć i atentat?

Nije isključena opcija atentata, smatra Kennedy, no napominje da vjeruje da eventualnu likvidaciju ne bi izvela moskovska vladajuća elita, već regionalne frakcije koje su podnijele najveći teret rata u Ukrajini.

"Postoji značajna razlika između života u Moskvi i različitim regijama Rusije. Znamo da su mnoge siromašne i da nemaju naročito svjetlu budućnost. S vremenom, posebno kada se resursi preusmjeravaju na potrebe rata, stvara se situacija koja omogućava da nezadovoljstvo sazre i u nekom trenutku izbije na površinu. Atentat bi se mogao dogoditi i mogao bi imati regionalnu dimenziju", navodi ekspert.

Međutim, Kennedy napominje da je Putin opsjednut vlastitom sigurnošću te da se sve rjeđe pojavljuje u javnosti: "Moglo bi biti zbog bolesti, umora, paranoje ili kombinacije sve tri opcije. Ipak, on je, koliko znamo, vrlo siguran predsjednik. Sigurnosne službe i vojska štite ga i zbog vlastitog interesa".

'Dani su mu odbrojani'

"Ipak, atentati se događaju. Putin još uvijek mora posjećivati saveznike i druge regije pa će postojati prilike. Taj scenarij nije ništa manje vjerojatan od bilo kojeg drugog", dodaje Kennedy i upozorava da su Putinu dani odbrojani, a Zapad poziva da se već sada pripremi za kaos koji bi mogao uslijediti nakon Putinove smrti.

"Ako situaciju u Rusiji promatramo srednjoročno i dugoročno, ona je zrela za promjene. Bez obzira na to hoće li je pokrenuti ljudi oko Putina, ili će biti demokratski ustanak ili vojni udar, nužno je planirati za sve moguće scenarije", zaključuje Kennedy.

