Snimka razotkrila tajnu Putinovih 'klonova': Njegovi ljudi zbog ovoga daju posebnu zakletvu

Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi tri identična predsjednička ureda kako bi spriječio da netko na njega izvede potencijalni atentat, objavio je portal Metro.uk u srijedu.

Pozivaju se na istragu Sisteme, istraživačke jedinice Radija Slobodna Europa, koja je pokazala da je njegov ured u Novo-Ogarjovu, luksuznom zdanju zapadno od Moskve koje mu praktički služi kao rezidencija, repliciran u gradovima Sočiju i Valdaju.

Tom taktikom Kremlj može sakriti lokaciju ruskog lidera tijekom službenih sastanaka i pojavljivanja na televiziji.

Kvaka kao dokaz

Sistema je analizirala 700 videa sa sastanaka na kojima se vide sitni, ali ipak značajni detalji koji ukazuju na postojanje "klonova". Jedan takav primjer je prilog emitiran u listopadu 2020. godine, u kojem je novinar državne televizije intervjuirao Putina o testiranju nove hipersonične rakete.

U kutu ekrana stajala je oznaka Novo-Ogarjovo, a potom je prikazan trenutak u kojem Putin pruža ruku prema kvaki. Upravo je to znak razlike - pozicija kvake i još nekoliko detalja otkrivaju da snimka uopće nije nastala u Novo-Ogarjovu, već 1.600 kilometara južnije, u državnoj rezidenciji u Sočiju.

Putinovi putni dokumenti, uzorci na kravatama, oblik televizijskog stalka i nijansa stola samo su još neki od tragova koji dokazuju obmanu. Ekipe ruske državne televizije i pojedini dužnosnici navodno su tijekom snimanja na alternativnim lokacijama morali prisegnuti na tajnosti.

Tajna prisega?

Od veljače 2023., Putin preferira Valdaj. Sistema tvrdi da snimke Kremlja i drugi procurjeli materijali sugeriraju da su svi Putinovi sastanci koji su navodno snimani u Novo-Ogarjovu zapravo nastali u Valdaiju.

Podsjetimo, informacije o dupliciranju ureda pojavljivale su i ranije, no uglavnom su se temeljile na pričama izvora. Jedan od njih je Gleb Karakulov, časnik u Putinovoj osobnoj sigurnosnoj službi, koji je iz zemlje pobjegao u listopadu 2023. sa suprugom i kćeri.

"Bilo je trenutaka kada sam znao da je u Sočiju, a na televizoru sam vidio kako vodi sastanak u Novo-Ogarjovu. Tada sam kolegu u Sočiju upitao je li već otišao, na što mi je odgovorio da je još ovdje", naveo je Karakulov pola godine nakon što je napustio Rusiju.

