Isplivala snimka Putina i mlade liječnice, svi pričaju o detalju: 'Nešto nije u redu'

Rukovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina (73) i zdravstvene stručnjakinje Jekaterine Leščinske (22) potaknulo je novu raspravu o zdravstvenom stanju ruskog lidera, objavio je Daily Mail u ponedjeljak.

Društvenim mrežama širi se snimka koja prikazuje trenutak u kojem Putin pruža ruku prema 22-godišnjakinji, inače predsjednici pokreta "Zdrava Domovina" s kojom je razgovarao o mogućnosti zabrane prodaje e-cigareta u zemlji.

Vene na njegovoj desnoj ruci su izražene, tetive istaknute, a koža tanka i naborana. Vidi se i kako nervozno pomiče prste i stišće ih u šaku ispod rukava svojeg sakoa.

Trpi bolove?

Ukrajinski izvori ističu da je moguće da je Putin tada trpio bolove. "Šake mu izgledaju bolno i otečeno, a vene na jednoj ruci izrazito su ispupčene", rekao je poznati ukrajinski novinar Dmitro Gordon.

"Nešto nije u redu s Putinovim rukama", dodao je ukrajinski političar i stručnjak za sigurnost Anton Geraščenko.

Drugi pak navode da Putin pokazuje uobičajene znakove starenje kod muškaraca koje navodno pokušava prikriti estetskim zahvatima.

Teorije zavjere

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Putinovo zdravlje dovodi u pitanje. Tako je u studenom prošle godine tijekom posjeta kazahstanskoj Astani neobično i nekontrolirano trzao nogom. Trzanje je započelo lijevim stopalom, a potom su mu se počela tresti oba koljena s jedne na drugu stranu. Putin je tada iskoračio naprijed lijevom nogom, koja je počela podrhtavati gore-dolje.

U razgovoru za Daily Mail, dr. Bob Berookhim, urolog iz New Yorka, za Daily Mail je tada rekao da postoji nekoliko različitih stanja koja mogu dovesti do takvih pokreta, uključujući Parkinsonovu bolest i druge neurološke poremećaje.

Ruski istraživački medij Proekt je pak 2002. godine objavio istraživanje u kojem su naveli da je onkološki kirurg specijaliziran za rak štitnjače čak 35 puta posjetio Putinovu rezidenciju u Sočiju i tamo ukupno proveo 166 dana. Iste godine pojavila se i neprovjerena snimka na kojoj se navodno čuje kako jedan ruski oligarh govori da Putin boluje od raka krvi.

Kroz godine su se pojavljivale i teorije zavjere da je Putin možda već umro i da ga je zamijenio dvojnik. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su to "apsurdne prijevare", a sam Putin je 2020. istaknuo da su mu njegovi sigurnosni dužnosnici predlagali da koristi dvojnike, ali da je on to uvijek odbijao.

