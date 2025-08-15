Putinovi 'mušketiri' nose kofere za izmet? Nevjerojatni detalji o elitnim tjelohraniteljima

Očekuje se da će ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci pratiti visoko profilirani agenti tajnih službi, javlja the Sun.

Mnogi mediji pisali su da je Putin opsjednut vlastitom sigurnošću, čemu u prilog idu i riječi ruskog dužnosnika koji je u svibnju ove godine prisustvovao na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi.

Istaknuo je da ruskog lidera štiti "čitava vojska vidljivih i nevidljivih čuvara". "Kremlj sigurnost Vladimira Putina shvaća vrlo ozbiljno", rekao je dužnosnik.

Mušketiri i 'kofer za izmet'

Pripadnici Putinovog osiguranja sebe nazivaju "mušketirima" i prema pisanju časopisa The Economist dolaze iz posebne jedinice unutar ruske Federalne službe zaštite (FSO). Dužni su nositi brojne torbe, koje se uvelike razlikuje od obične prtljage. Svaka od njih ima ugrađenu zaštitu od metaka i može poslužiti kao štit u slučaju da netko otvori vatru.

Svakako najbizarniji je "kofer za izmet", koji se navodno koristi za skupljanje Putinovih stolica i uzoraka urina koji se potom šalju natrag u Moskvu. O takvoj praksi prvi je pisao Paris Match dok je ruski predsjednik 2017. godine bio u državnom posjetu Francuskoj. Vjeruje se da ne želi da stranci saznaju podatke o njegovom zdravstvenom stanju do kojih bi mogli doći proučavanjem stolice.

Poznata je i čudna snimka iz 2019. godine na kojoj se vidi kako Putina u pariškoj Elizejskoj palači tijekom mirovnih pregovora o Ukrajini do kupaonice prati čak šest tjelohranitelja.

Zloglasni Čeget

Priča se i da Putin voli nositi zloglasni nuklearni kofer poznat pod imenom "Čeget". Razvijen je 1980-ih godina za potrebe sovjetskog Odbora državne sigurnosti (KGB), a vjeruje se da su ranije verzije sadržavale eksplozivnu napravu snage jednog kilotona, što je ekvivalent tisuću tona TNT-a. Takva detonacija može uništiti sve unutar radiju od otprilike 800 metara.

Današnja verzija služi kao komunikacijski uređaj te prenosi naredbe za pokretanje nuklearnog napada. Samo jedan pritisak na gumb dovoljan je da Glavni stožer u Moskvi primi signal i započne nuklearni napad.

'Kalaši' u konvoju vozila

Putinovi tjelohranitelji biraju se po specifičnim kriterijima. Potrebna je izuzetna fizička i mentalna snaga, kao i sposobnost izdržavanja svih vremenskih uvjeta. Naoružani su pištoljem SR-1 Vektor, za kojeg se tvrdi da ispaljuje metke koji probijaju pancir. Prije nego što predsjednik negdje putuje, agenti mjesecima unaprijed izviđaju destinaciju. Ugrađuju uređaje za ometanje signala kako bi se spriječila aktivacija bombi na daljinu, a tehničari s pomoću digitalne opreme provode elektronički nadzor.

Tijekom vožnje, Putin se kreće unutar konvoja teško oklopljenih kombija. Vozila su navodno puna specijalnih vojnih postrojbi naoružanih nevjerojatnim arsenalom - automatskim puškama AK-47, protuoklopnim bacačima grana i prijenosnim protuzračnim raketnim sustavima.

Podsjetimo, Putin i Trump sastaju se u petak u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson na Aljasci kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini. Očekuje se da će područje biti okruženo čeličnim sigurnosnim prstenom sastavljenim od ruskih i američkih specijalnih agenata.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven detalj po kojem će se znati ishod sastanka Trumpa i Putina