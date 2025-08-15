Ovo je baza u kojoj se sastaju Trump i Putin, stručnjak otkrio zašto je znakovita: 'Ulazimo u novu eru'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin u petak se sastaju na samitu u Aljasci gdje će razgovarati o ratu u Ukrajini.

Bit će to njihov prvi susret u šest godina, a potvrđeno je da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene. Sastanak bi trebao početi u 11.00 sati po lokalnom, odnosno 21.00 po srednjoeuropskom vremenu, a potom se očekuje zajednička press konferencija.

Ključni događaji:

Sastanak počinje oko 21.00 po srednjouropskom vremenu

Trump: 'Putin se neće zezati sa mnom'

Pratite tijek događaja:

Strateška lokacija iz hladnog rata

8.03 - Putin i Trump sastaju se u petak u vojnoj bazi na Aljasci koja je bila strateški važna u vrijeme hladnog rata. Povijest baze Elmendorf-Richardson u blizini Anchoragea, najvećeg grada savezne države Aljaske, započela je 1940. godine. Prvotno je imala ključnu ulogu u američkim vojnim operacijama protiv Japana u Drugom svjetskom ratu, ali je vrhunac aktivnosti doživjela nakon 1945. porastom napetosti između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država

Do 1957. otprilike je 200 borbenih zrakoplova stacionirano u Elmendorfu i još jednoj bazi na Aljasci dok je u regiji instalirano više radarskih sustava. U narednim desetljećima se vojna prisutnost na Aljasci postupno smanjivala, dijelom zbog preraspoređivanja vojnih resursa prema ratu u Vijetnamu. Ipak, baza je zadržala velik strateški značaj, a naročito usred sve većeg zanimanja za Arktik.

Foto: Profimedia

Golema baza ima preko 800 zgrada, dvije piste i oko 6000 vojnih djelatnika, prema internetskoj stranici pacifičkog zapovjedništva ratnog zrakoplovstva (PACAF). Povrh očite logističke prednosti za organiziranje sastanka ruskog i američkog predsjednika na takvoj zatvorenoj i krajnje sigurnoj lokaciji, izbor vojne baze je simboličan, prema George Beebeu, bivšem specijalistu CIA-e za Rusiju i stručnjaku američkog think-tanka Quincy Institute for Responsible Statecraft. "Ovime Donald Trump pokazuje da ovo nije hladni rat. Ne ponavljamo one hladnoratovske samite koji su se održavali u neutralnim zemljama, u Austriji, Švicarskoj i Finskoj. Ulazimo u novu eru", tvrdi stručnjak.

No, ostaje činjenica da je američki predsjednik, hotimice ili ne, u srijedu prizvao u pamet sovjetsko razdoblje. Iznerviran kritičnim komentarima o samitu u medijima, na svojoj društvenoj mreži Truth Social je napisao: "Čak i kad bih zaradio Moskvu i Lenjingrad u dogovoru s Rusijom, lažljivi mediji bi rekli da sam loše prošao".

Ključni termini

7.22 - Bijela kuća potvrdila je ključne termine za Trumpa. Predsjednik će u 12.45 sati po srednjoeuropskom vremenu napustiti Bijelu kuću i krenuti u Anchorage na Aljasci. Oko devet sati kasnije, odnosno 21.00 sati, započet će razgovor s Putinom, javlja Sky News.

Trump namjerava Anchorage napustiti u 17.45 po lokalnom, odnosno 02.45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Trump: 'Putin se neće zezati sa mnom'

7.03 - Novinari su u četvrtak pitali Trumpa ima li Putin "jake karte" uoči sastanka, na što je Trump kazao da se Putin "neće zezati s njim", prenosi Sky News.

"Došao je u našu zemlju. Vjerujem da želi postići dogovor", izjavio je Trump. "Da nisam predsjednik, on bi preuzeo cijelu Ukrajinu. To je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Da ja nisam predsjednik, mislim da bi on puno radije zauzeo cijelu Ukrajinu - ali ja sam predsjednik i on se neće zezati sa mnom", nastavio je Trump.

Podsjetimo, Trump je naglasio da bi ovaj samit trebao postaviti temelje za drugi sastanak na kojem bi trebao prisustvovati i Zelenski, jer će to biti "sastanak na kojem će se postići dogovor". "Ovisi o tome što se dogodi, zvat ću predsjednika Zelenskog i idemo ga dovesti onamo gdje ćemo se sastati, gdje god to bilo", rekao je Trump.

