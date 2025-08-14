Trump upozorio pred sastanak s Putinom: 'Evo koliko posto šanse ima da ne uspije'

Američki predsjednik Donald Trump za Fox News Radio prokomentirao je nadolazeći sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenosi BBC.

Kazao je da će nazvati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ako sastanak bude dobar kako bi dogovorili drugi sastanak. "Ovaj sastanak postavlja temelje za drugi sastanak, koji će biti vrlo, vrlo važan, jer će to biti sastanak na kojem će postići dogovor", objasnio je Trump. Ipak, Trump je priznao da postoji "25 posto šanse" da sutrašnji susret s Putinom neće biti uspješan.

Trump je dodao da bi "možda bilo lijepo" da on i Putin nakon samita održe zajedničku konferenciju. Međutim, poručio je da neće zajedno izlaziti pred novinare ako stvari ne odu po planu, već da će se Trump sam obratiti medijima.

Susret jedan na jedan

Podsjetimo, dvojica čelnika sastat će "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, u petak na Aljasci kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini i međunarodnoj sigurnosti. Bit će to prvi susret američkog i ruskog predsjednika od 2021. godine, kada se tadašnji predsjednik Joe Biden sastao s Putinom.

Trumpova tajnica Karoline Leavitt pojasnila je da će susret uključivati sastanak nasamo, bilateralni ručak s oba izaslanstva i konferenciju za medije.

