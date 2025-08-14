Procurili novi detalji o samitu na Aljasci: Ključnu ulogu imat će jedna osoba, a Kremlj ne zanima samo Ukrajina

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku i bivši ruski veleposlanik u SAD-u Jurij Ušakov izvijestio je da će Donald Trump i Vladimir Putin imati sastanak na Aljaski "jedan na jedan" s prevoditeljima, ali i "širi sastanak" s delegacijama i radni doručak. Sastanak će započeti u 11.30 sati po lokalnom vremenu.

Ušakov je rekao da će Ukrajina biti središnja tema razgovora, ali da će njih dvojica razgovarati i o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji. U ruskoj delegaciji bit će ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ministar obrane Andrej Belousov, ministar financija Anton Siluanov, čelnik ruskog državnog fonda Kiril Dmitriev i Ušakov. Očekuje se da će dvojica čelnika na kraju samita održati i zajedničku konferenciju za novinare.

Jedna zanimljiva osoba u ruskoj delegaciji je Kirill Dmitriev, investicijski bankar i čelnik ruskog suverenog fonda. Dmitriev tečno govori engleski, pratio je Stevea Witkoffa, Trumpovog posebnog izaslanika, na njegovim nekoliko putovanja u Moskvu. Njegov je posao uvjeriti Bijelu kuću da je Rusija ozbiljna u vezi s "mirom" u Ukrajini i da je Volodimir Zelenski prepreka tome, piše The Guardian.

Novi detalji susreta Trumpa i Putina na Aljasci sugeriraju da Kremlj želi ići dalje od razgovora o "mirovnom sporazumu" u Ukrajini i traži sveobuhvatno resetiranje odnosa SAD-a i Rusije.

Dvije strane su se nekoliko puta sastale od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću u siječnju, a bilateralne razgovore u Rijadu je predvodio američki državni tajnik Marco Rubio. Čini se da je ovaj širi dnevni red ponovno na stolu, a Rusija želi naglasiti korist od zajedničkih trgovinskih prilika.

Rusija je prethodno naznačila da želi surađivati sa SAD-om u nizu područja. To uključuje trgovinu, minerale, naftu i Arktik. U zamjenu za dogovore s američkim naftnim divovima, primjerice, vjerojatno će zahtijevati ukidanje sankcija ključnim ruskim tvrtkama i oligarsima.

Svako Trumpovo ublažavanje američkih sankcija Rusiji razočarat će Ukrajinu i njezine europske saveznike. Također će biti zabrinuti zbog zajedničke konferencije za novinare Trumpa i Vladimira Putina. Na njihovom posljednjem zloglasnom zajedničkom pojavljivanju u Helsinkiju 2018., Trump je rekao da se Rusija nije miješala u američke predsjedničke izbore 2016., što jest.

Susret u Downing Streetu

Dok se Europa priprema za ishod razgovora Trumpa i Putina, u Downing Streetu sastali su se jutros ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i britanski premijer Keir Starmer.

Sastanak premijera sa Zelenskim dolazi nakon što je rekao da je Britanija spremna "povećati pritisak" na Rusiju ako bude potrebno. U međuvremenu, Trump je Rusiji zaprijetio "teškim posljedicama" ako njezin čelnik odbije primirje.

Tijekom poziva s američkim predsjednikom i europskim saveznicima, Starmer je pohvalio Trumpa za njegov rad na stvaranju "održive" šanse za kraj rata. Izražena je i zabrinutost zbog isključenja Zelenskog sa sastanka Trumpa i Putina.

U Ukrajinu stiže novi paket pomoći

U isto vrijeme dolazi infomacija da će Njemačka financirati paket vojne opreme za Ukrajinu u vrijednosti od 500 milijuna dolara u okviru nove NATO-ove inicijative Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine.

Ministarstvo vanjskih poslova zemlje izjavilo je da je, s drugim saveznicima, spremno financirati "jedan od prvih sveobuhvatnih paketa podrške" kako bi pokazalo svoju trajnu predanost obrani Ukrajine.

"Paketi podrške uključivat će vojnu opremu koju ili ne proizvodi europska obrambena industrija ili koju Sjedinjene Države mogu brže isporučiti u predviđenom opsegu nego europski partneri ili Kanada. To uključuje, na primjer, kritične sposobnosti protuzračne obrane", priopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova.

Javio se Zelenski

Zelenski je komentirao da NATO-ov popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu, koji saveznicima omogućuje kupnju oružja američke proizvodnje za Ukrajinu, "već donosi opipljive rezultate".

"Do sada je Nizozemska doprinijela s 500 milijuna dolara, zajedničkim obećanjem Danske, Norveške i Švedske – 500 milijuna dolara, a jučer je Njemačka dodala još 500 milijuna dolara. To je vrlo stvaran poticaj i zahvaljujem Njemačkoj na ovom važnom koraku", rekao je Zelenski.

