Mjesto gdje će Trump i Putin razgovarati o Ukrajini krije simboliku

Donald Trump i Vladimir Putin sastat će se u petak u američkoj vojnoj bazi u Anchorageu na Aljasci gdje bi trebao pasti dogovor o okončanju rata u Ukrajini. To je najveća vojna baza na Aljasci i dom je više od 32.000 ljudi, što je oko 10 posto stanovništva Anchoragea.

Područje je značajno i za Ameriku i za Rusiju, ali dok je Anchorage ugostio mnoge američke predsjednike, Vladimir Putin ga nijednom nije posjetio tijekom svog boravka u Kremlju, piše SkyNews.

SAD su kupile Aljasku od Ruskog Carstva prije 158 godina. Tijekom Hladnog rata, baza se smatrala "posebno važnom" u obrani SAD-a od tadašnjeg Sovjetskog Saveza, prema Kongresnoj knjižnici.

Putin će biti prvi ruski predsjednik koji će je posjetiti

Unatoč toj blizini, Putin će biti prvi ruski predsjednik koji će posjetiti Anchorage.

Neki su kritizirali odluku američkog predsjednika da održi razgovore o sukobu između Rusije i Ukrajine na Aljasci.

"Lako je zamisliti Putina kako tijekom sastanaka s Trumpom iznosi argument: 'Pa, pogledajte, teritoriji mogu promijeniti vlasnika'", rekao je Nigel Gould-Davies, bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji. "Dali smo vam Aljasku. Zašto nam Ukrajina ne može dati dio svog teritorija?“, dodao je.

Značajna vojna baza

Elmendorf-Richardson je domaćin zrakoplovima F-22 Raptora - borbenog zrakoplova za koji se kaže da "ne može parirati nijednom drugom borbenom zrakoplovu".

Američko ministarstvo obrane opisuje područje kao područje sa "slikovitim, veličanstvenim planinama prekrivenim snijegom, jezerima, rijekama, ledenjacima i mnoštvom divljih životinja".

Također se posjetiteljima koji pokušavaju doći automobilom do baze savjetuje da ponesu komplete za hitne slučajeve, hranu, deke i dodatno gorivo, budući da je baza toliko udaljena.

Iako će ovo biti Trumpovo prvo putovanje na Aljasku od početka njegovog drugog mandata, tijekom svog prvog mandata nekoliko je puta posjetio Elmendorf-Richardson.

Joe Biden i Barack Obama također su posjetili, 2015. godine Obama je postao prvi američki predsjednik koji je tijekom svog putovanja kročio sjeverno od Arktičkog kruga.

