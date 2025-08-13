Nemilosrdan raketni udar Rusa: I američki dobrovoljci umirali u lančanim eksplozijama

Deseci stranih dobrovoljaca su umrli i zadobili ozljede nakon što su ruske trupe u srpnju izvele raketni napad na poligon za obuku ukrajinskih Oružanih snaga u blizini Kropivnickog.

Vojno osoblje upoznato s napadom navodi da je raketa 21. srpnja pogodila blagavaonicu kampa tijekom ručka, izvijestio je New York Times (NYT) u utorak, a prenio RBC-Ukraine.

NYT ističe da je to bio jedan od najsmrtonosnijih udara na strane borce još od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu. Vojnici su za taj portal ispričali da su među mrtvima i regruti iz SAD-a, Kolumbije, Tajvana, Danske i iz drugih zemalja.

Potresno svjedočanstvo Amerikanca

Američki vojnik iz Floride, koji je htio ostati anoniman, kazao je da je to bila najglasnija eksplozija koju je ikada čuo. Ispričao je da su se nakon udara razletjele krhotine te da su se srušila obližnja stabla. Vidio je najmanje 15 mrtvih i više od 100 ranjenih vojnika.

Dodao je da je raketa pogodila skladište streljiva, što je izazvalo niz dodatnih eksplozija dok su pomagali ranjenima. Ispričao je i da nitko nije oglasio zračnu uzbunu prije napada te da u blagovaonici nije bilo kutija prve pomoći.

Volodimir Kaminski, glasnogovornik Međunarodne legije pri Upravi za vojnu obavještajnu službu Ukrajine, izjavio je da je istraga u tijeku te da se broj žrtava trenutačno ne može objaviti.

Želja za pomoć ili plaća

Podsjetimo, strani dragovoljci, uključujući veterane ratova u Iraku i Afganistanu te dobrovoljce iz Južne Amerike, ukrajinskim snagama pridružuju se iz iskrene želje da pomognu ili zbog plaće koja mjesečno iznosi između 1.000 i 1.750 američkih dolara. Uz borbene bonuse primanja mogu premašiti i 3.000 dolara mjesečno.

Služe ili u regularnim postrojbama Oružanih snaga ili u jednoj od dvije posebne međunarodne legije, od kojih je jedna podređena vojsci, a druga Upravi za vojnu obavještajnu službu Ukrajine.

"Kolumbijci dolaze u Ukrajinu zbog plaća koje su znatno veće od onoga što mogu zaraditi kod kuće iako su rizici borbi u rovovima iznimno visoki", piše New York Times.

