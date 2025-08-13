Hoće li se na Aljasci roditi mir ili novi rat? Sat otkucava, od Ukrajine će možda tražiti nemoguće

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europski lideri htjeli su osluhnuti kako američki predsjednik Donald Trump diše uoči susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Zelenski je rekao: "Nadamo se da će glavna tema tog sastanka biti hitan prekid vatre. Predsjednik SAD-a to je već više puta naglasio."

Za Kijev je to uvjet za nastavak bilo kakvog dijaloga. Ukrajina je u idućim koracima ipak spremna razgovarati i o teritoriju, potvrdio je njemački kancelar Friedrich Merz, no uz jasne uvjete: "Ukrajina je spremna pregovarati o teritorijalnim pitanjima, ali tada takozvana linija dodira mora biti početna točka. Pravno priznanje okupiranih regija nije predmet rasprave."

Rusi žele više

A Rusi traže više od prve linije – da Ukrajinci potpuno napuste četiri regije, uključujući i ono što do sada nisu uspjeli osvojiti.

To bi značilo da moraju prepustiti Herson, koji su uspjeli vratiti, te važan Pokrovsk, Kramatorsk i Slovjansk, koje Rusi nisu pokorili. Američki predsjednik se s Putinom neće dogovarati ispod stola, uvjereni su u Europi.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je: "Predsjednik Trump je vrlo jasno poručio da o ukrajinskom teritoriju može i smije pregovarati isključivo ukrajinski predsjednik."

SAD navodno već traži lokaciju za sastanak sva tri predsjednika i to već idući tjedan. Jedno od ključnih pitanja za Kijev je i osigurati da Putin više neće napasti.

O nečemu nisu razgovarali

Merz je rekao: "Moramo i dalje jačati spremnost ukrajinske vojske na obranu zemlje. O tome kako bi ta sigurnosna jamstva mogla izgledati i koje bi ih države mogle pružiti – o tome danas nismo razgovarali, ali to će svakako morati uslijediti čim se otvori put prema miru."

Uoči sastanka Trump–Putin u američkoj vojnoj bazi na Aljasci, ruska vojska pritišće na bojištu.

Zelenski je izjavio: "Rekao sam predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu i svim našim europskim partnerima da Putin blefira. On pokušava izvršiti pritisak uoči sastanka na Aljasci, raspoređujući snage duž cijele bojišnice u Ukrajini."

Već idući tjedan donald trump želio se sastati i s Putinom i sa Zelenskim, ne pristane li Putin završiti rat nakon petka - Trump je zaprijetio ozbiljnim posljedicama.