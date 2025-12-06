Farmer Željko o sukobima s Đurđom: 'Ona voli dominirati, a njezina energija nas je blokirala'

Farmer Željko iz RTL-ova showa “Ljubav je na selu” ispričao je kako je doživio boravak kandidatkinja na svom imanju, a najviše pažnje privukla je Đurđa, čije je ponašanje izazvalo napetosti i sukobe.

“Đurđa je iskusna žena i znala je što radi. Mene je trema pratila cijelo vrijeme, a njezina energija nas je nekako blokirala”, rekao je, dodajući kako je to utjecalo i na ostale djevojke.

Iako se rijetko uključivala u zadatke, na Željka je ostavila snažan dojam. “Cure su bile razočarane njome, govorile su mi da manipulira. Meni nije smetalo što se nije uključivala i što se posebno sređivala, ali one su mi to stalno prigovarale. Ja sam je poštivao, ali i dosta podilazio”, priznao je.

Odbila sudjelovati

Napetosti su kulminirale kada je odbila sudjelovati u iznenađenju koje je farmer pripremio. “Htio sam da svi obučemo narodne nošnje, ali ona je to odbila. Mene to nije povrijedilo, više su se cure uvrijedile. Ona voli dominirati i to je to”, komentirao je.

Progovorio je i o svojoj strogosti. “Htio sam pokazati da je to moja kuća. Imao sam žene i uvijek sam dominirao u vezi. Ako je netko radio nešto kako ne treba, volio sam ispraviti. Nisam negativac, samo se nekad krivo izrazim”, rekao je, navevši kao primjer situaciju s Katom na brzom spoju. Danas, tvrdi, ima puno pozitivnih reakcija. “Žene mi prilaze, zovu me na kavu, a i ljudi u selu mi govore lijepe stvari”, zaključio je farmer.

