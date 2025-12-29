Od dramatične ispovijesti zlatnog kapetana iz JNA pa do ekskluzivnih priča rukometnih legendi

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi specijal pod nazivom - Ako ste propustili - presjek najvažnijih tekstova objavljenih na portalu Net.hr iz prošlog tjedna. Tjedan smo počeli uobičajeno - Vikend retrovizorom i spomenutim specijalom Ako ste propustili.

Tjedan je svakako obilježio Alvaro Načinović koji je našem Silviju Maksanu u podcastu otkrio sve o sukobu s Velimirom Kljačem, progovorio je o Patriku Ćavaru, a otkrio je i kakve je grozote morao podnijeti za vrijeme boravka u JNA. Na kraju, i u našem ustaljem serijalu Karijera nakon karijere otkriva dosad nepoznate detalje o svom životu nakon karijere, putu ispunjenom poslovnim promašajima, borbom sa stresom, ali i pronalskom mirnog života daleko od rukometnih terena.

Isti je autor i u potpisu razgovora s Mariom Šoštarićem gdje se između razgovora o taktici, snazi zajedništva i očekivanjima od velikog natjecanja, našlo vremena i za opuštenije teme, a jedna od njih otkrila je kako hrvatski rukometni reprezentativci provode slobodno vrijeme i što ih je kolektivno osvojilo. Ispostavilo se da je cijela momčad postala vjerni korisnik popularne RTL-ove streaming platforme VOYO.

Silvijo Maksan razgovarao je i s Dominikom Kuzmanovićem te Matejom Mandićem.

U Božićnom izdanju podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" Slavko Goluža govorio je bez zadrške o svojoj izborničkoj karijeri, teškim trenucima, medijskim napadima, ali i o stanju u hrvatskom rukometu koje je, prema njegovim riječima, opterećeno velikim egom i neslogom.

I Mario Kelentrić bio je gost podcasta te je otvorio dušu o svojoj bogatoj karijeri, novom trenerskom izazovu u Makedoniji u Vardaru kao trener vratara, te nudi dubinsku analizu stanja hrvatske muške reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Tjedan je obilježio i jedan nogometni intervju. U velikom razgovoru za Net.hr, Ivan Vargić otvorio je dušu o svemu. Od tradicionalne proslave Božića u rodnoj Slavoniji, u svom Đakovu, preko seciranja Rijekine sezone pune izazova, do odnosa s igračima i sjećanja na legendarne dane u reprezentaciji...

Tjedan su obilježili i pregledi godine u pojedinim sportovima. Tako je Vehmir Džakmić napravio pregled savršene godine u FNC-u! Dominik Franculić je napravio sjajan pregled HNL-a, a saželi smo i godinu hrvatske nogometne reprezentacije. Obavezno pogledajte o čemu se radi!

Krešimir Kokić donosi zanimljive priče o Marcosu Aoásu Corrêi, poznatijem kao Marquinhos, te o posebnom Božić.

Aktualno Paddy Power World Darts Championship 2025/26 u prvih je desetak dana ponudilo više drame, šokova i nezaboravnih trenutaka nego što mnogi turniri isporuče tijekom cijelog trajanja, a Tonko Medvedec donosi analizu, a možete i pročitati priču o Rickyju Evansu. Osim toga, i novotarije iz svijeta Formule 1 možete pročitati na jednom mjestu. Pročitajte i priču o Shavarshu Karapetyanu. Postoje sportaši čije se karijere pamte po medaljama i rekordima, a postoje i oni čija imena postanu sinonim za nešto mnogo veće. Shavarsh Karapetyan, sovjetski plivač armenskog podrijetla, pripada ovoj drugoj skupini.

Roko Silov donosi sve o ovogodišnjem turniru Kutija Šibica.

POGLEDAJTE VIDEO: Alvaro Načinović: 'Biti trener je mukotrpan i nezahvalan posao...'