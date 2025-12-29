Dramatična ispovijest zlatnog kapetana: 'U JNA je 1991. bilo jezivo, slutilo na zlo. Hrvati su bježali'

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi specijal pod nazivom - Ako ste propustili - presjek najvažnijih tekstova objavljenih na portalu Net.hr iz prošlog tjedna. Tjedan smo počeli uobičajeno - Vikend retrovizorom i spomenutim specijalom Ako ste propustili.

Tjedan je svakako obilježio Alvaro Načinović koji je našem Silviju Maksanu u podcastu otkrio sve o sukobu s Velimirom Kljačem, progovorio je o Patriku Ćavaru, a otkrio je i kakve je grozote morao podnijeti za vrijeme boravka u JNA.

"Bio sam izoliran tamo. U nekim situacijama nisam znao što se dešava, uopće o čemu je riječ. Vojska je uvijek izolirana od toga, jednostavno ti daju informacije koje ti hoće dati, na kapaljku. Uvijek si uskraćen za pravo znanje. Bilo je provokacija na stražama od strane Teritorijalne obrane Slovenije, s onim laserima i takvim stvarima i to je bilo najezovitije. Nisi znao jesu li to ozbiljne puške ili samo provokacije. I to usred Ljubljane. Naslućivalo se zlo. Počelo se sve raspadati, kako to već ide", otkrio je Načinović, opisujući jezivu igru živaca.

Na kraju, i u našem serijalu Karijera nakon karijere otkriva dosad nepoznate detalje o svom životu nakon karijere, putu ispunjenom poslovnim promašajima, borbom sa stresom, ali i pronalskom mirnog života daleko od rukometnih terena.

Isti je autor i u potpisu razgovora s Mariom Šoštarićem gdje se između razgovora o taktici, snazi zajedništva i očekivanjima od velikog natjecanja, našlo vremena i za opuštenije teme, a jedna od njih otkrila je kako hrvatski rukometni reprezentativci provode slobodno vrijeme i što ih je kolektivno osvojilo. Ispostavilo se da je cijela momčad postala vjerni korisnik popularne RTL-ove streaming platforme VOYO.

Silvijo Maksan razgovarao je i s Dominikom Kuzmanovićem te Matejom Mandićem.

U Božićnom izdanju podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" Slavko Goluža govorio je bez zadrške o svojoj izborničkoj karijeri, teškim trenucima, medijskim napadima, ali i o stanju u hrvatskom rukometu koje je, prema njegovim riječima, opterećeno velikim egom i neslogom.

I Mario Kelentrić bio je gost podcasta te je otvorio dušu o svojoj bogatoj karijeri, novom trenerskom izazovu u Makedoniji u Vardaru kao trener vratara, te nudi dubinsku analizu stanja hrvatske muške reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Tjedan je obilježio i jedan nogometni intervju. U velikom razgovoru za Net.hr, Ivan Vargić otvorio je dušu o svemu. Od tradicionalne proslave Božića u rodnoj Slavoniji, u svom Đakovu, preko seciranja Rijekine sezone pune izazova, do odnosa s igračima i sjećanja na legendarne dane u reprezentaciji...

Tjedan su obilježili i pregledi godine u pojedinim sportovima. Tako je Vehmir Džakmić napravio pregled savršene godine u FNC-u! Dominik Franculić je napravio sjajan pregled HNL-a, a saželi smo i godinu hrvatske nogometne reprezentacije. Obavezno pogledajte o čemu se radi!

Krešimir Kokić donosi zanimljive priče o Marcosu Aoásu Corrêi, poznatijem kao Marquinhos, te o posebnom Božić.

Aktualno Paddy Power World Darts Championship 2025/26 u prvih je desetak dana ponudilo više drame, šokova i nezaboravnih trenutaka nego što mnogi turniri isporuče tijekom cijelog trajanja, a Tonko Medvedec donosi analizu, a možete i pročitati priču o Rickyju Evansu. Osim toga, i novotarije iz svijeta Formule 1 možete pročitati na jednom mjestu. Pročitajte i priču o Shavarshu Karapetyanu. Postoje sportaši čije se karijere pamte po medaljama i rekordima, a postoje i oni čija imena postanu sinonim za nešto mnogo veće. Shavarsh Karapetyan, sovjetski plivač armenskog podrijetla, pripada ovoj drugoj skupini.

Roko Silov donosi sve o ovogodišnjem turniru Kutija Šibica.

