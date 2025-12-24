Zbog Hrvatske posramljen, a život ga je nemilice udarao: Evo zašto je on priča godine

Sportska 2025. obilovala je novim emotivnim uspjesima. Usponi i padovi ponovno su putovanja učinili zanimljivim, a nogometna strana ponudila je penjanje na vrh ispunjeno životnim traumama i ožiljcima.

Marcos Aoás Corrêa, poznatiji kao Marquinhos simbol je PSG-ovog trijumfa u Ligi prvaka. Jedan od najemotivnijih trenutaka u njegovoj karijeri dogodio se kada je konačno podigao 'ušati trofej'. Nakon niza godina promašaja — uključujući bolan poraz u finalu 2020. — brazilski kapetan predvodio je svoju momčad do izvanredne pobjede od 5:0 u finalu. Jedva je mogao suzdržati emocije, čak je i zaplakao već na posljednjem zvižduku kao vrhunac više od desetljeća truda i žrtvovanja. Govorio je o radosti, olakšanju i ponosu tog postignuća koje je bilo više od samog osvajanja trofeja — bilo je to emocionalno oslobađanje od 12 godina borbe, nade i odanosti.

Poseban ožiljak na tom putu ostavila je i Hrvatska. Kasnije je govorio o tome koliko mu je teško pao taj poraz i kako se oslanjao na obitelj i vrijeme kako bi počeo zacjeljivati ​​od tog bolnog neuspjeha. Sve to kao ilustracija otpornosti i zrelosti potrebne za suočavanje s najtežim (nogometnim) trenucima. Evo kako je izgledao put koji bi mnoge slomio već na prvim kilometrima.

S 18 godina je u srpnju 2012. gledao s klupe kako njegov Corinthians osvaja Copa Libertadores protiv Boce Juniors. Boljelo je što nije igrao, ali se nadao kako godine pred njim nose još brojne trofeje. Samo par tjedana kasnije prešao je u Romu gdje je na početku igrao s imenom Marcos na leđima jer je u momčadi već igrao Marquinho, a sličnost imena bi mnoge samo zbunjivala. Pri kraju sezone stigao je i prvi finale, a s njim i prva trauma. Krcati Olimpico i Derby della Capitale pred 70.000 ljudi protiv mrskog rivala Lazija. Uz njega Totti i De Rossi, ali trofej im je uzeo Senad Lulić u 71. minuti.

Bio je to prvi okršaj Rome i Lazija u finalu Kupa. Lazio je igrao 7 finala, a Roma 16, ali te dvije momčadi se nikada prije nisu susrele u finalu. Budući da se finale uvijek igralo na Olimpicu neovisno o tome koje su momčadi igrale, bio je to prvi Derby della Capitale u finalu Coppa Italije, kada su obje rimske momčadi igrale na svojim domaćim stadionima u svojim gradovima, te treći lokalni derbi nakon torinskog derbija 1938. i milanskog derbija 1977. godine. Roma je službeno proglašena domaćinom ove utakmice, a zanimljivo je i kako je pjevač "Gangnam Stylea" Psy imao nastup prije utakmice, u kojem je nemilosrdno izviždan.

"Ovo jako boli i ne znam kako se nositi s ovakvim neuspjehom u svojim godinama. U ovom trenutku teško je pronaći riječi, prvi sam koji se preispituje kada ne postižemo rezultate, ali čast mi je nositi dres Rome. Najbolje tek dolazi", rekao je Marquinhos nakon finala u svibnju da bi u srpnju već prešao u PSG.

Hepatitis na liječničkom

Potpisao je petogodišnji ugovor za 32 milijuna eura. Francuzi su tada opisivali transfer kao peti najskuplji svih vremena za braniča, nakon onih Ria Ferdinanda, Thiaga Silve, Liliana Thurama i Danija Alvesa. No, transfer je bio ugrožen anomalijama u njegovom liječničkom pregledu. Njegova majka rekla je da je pokupio neki virus u Brazilu, a PSG je demantirao tvrdnje koje je objavio Le Parisien - da ima hepatitis. Pisali su Francuzi kako je transfer umalo propao jer Marquinhos nije mogao proći liječnički, a Marquinhos se osvrnuo na glasine putem društvenih mreža.

"Ali tko je izmislio ovu priču o hepatitisu?", napisao je i pojasnio da je to samo virus koji je pokupio u Europi(!), uvjerio navijače da nije ništa ozbiljno i rekao da očekuje da će se uskoro vratiti treninzima s momčadi. Opisao je kako je imao bolove u trbuhu i oralne infekcije, zbog toga je izgubio malo kilograma te je bio na testovima i odmarao se uz liječnički savjet, ali situacija nije bila ozbiljna i definitno nije hepatitis.

Budući da ima portugalsko i brazilsko državljanstvo, u listopadu 2013. izjavio je da bi bio otvoren za predstavljanje portugalske reprezentacije. Međutim, kasnije tog mjeseca dobio je svoj prvi poziv za Brazil kada je Luiz Felipe Scolari imenovao svoju momčad za prijateljske utakmice protiv Hondurasa i Čilea koje su se trebale igrati u studenom. Debitirao je protiv Hondurasa u Miamiju 16. studenog, zamijenivši Davida Luiza u posljednjih 20 minuta utakmice u pobjedi 5:0.

Međutim, doživio je novi šok kada ga Scolari nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine.

Kasnije se vratio u reprezentaciju na poziv Dunge, a u svibnju 2015. zaručio se s brazilskom pjevačicom i natjecateljicom reality televizije Carol Cabrino. Zaprosio ju je ispod Eiffelovog tornja te oženio u lipnju 2016. godine. Samo dva mjeseca kasnije osvojio je olimpijsko zlato nakon jedanaesteraca u finalu protiv Njemačke. Pucao je drugi po redu i zabio. U petoj seriji zabio je Neymar, a za Nijemce promašio Petersen.

Činilo se kako su ga trofeji 'krenuli' jer je u međuvremenu osvajao i ono što se očekivalo u Francuskoj od PSG-a, ali je onda na red stiglo i njegovo prvo Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Brazil je ispao u četvrtfinalu od Belgije, a Marquinhos je susret u Kazanu odgledao s klupe.

Bolni Bayern

Prvu i jedinu veliku titulu uspio je osvojiti 2019. kada je s Brazilom u Brazilu osvojio Copa Americu. Izjavio je kako je Messija u polufinalu u Belo Horizonteu čuvao iako je imao proljev. Morao je izaći u 64. kod rezultata 1:0, a u 71. je Firmino zabio za konačnih 2:0. Igrao je finale na Maracani u kojem je Brazil dobio Peru 3:1, no 2021. je na tom istom stadionu doživio novu traumu. U finalu Copa Americe izgubio je s Brazilom od Argentine. Bila je to najveća moguća sramota za reprezentaciju Brazila koja mu je stigla godinu dana nakon bolno izgubljenog finala Lige prvaka 2020. protiv Bayerna.

PSG je tada sredio 'njegov' Coman golom u 59., a Neymar, Mbappe, Di Maria, Thiago Silva i društvo pod vodstvom Tuchela pali su pod Flickovim strašnim Bayernom za kojeg je igrao i Ivan Perišić (zamijenio strijelca u 68.). Finale se zbog globalne pandemije prebacilo iz Istanbula u Lisabon, a za Marquinhosa je bilo posebno bolno.

Na početku sljedeće sezone uzeo je kapetansku vrpcu od Thiaga Silve, ali uz traume na terenima stigle su ga traume i u privatnom životu.

Tijekom utakmice Ligue 1 između Paris Saint-Germaina i Nantesa 14. ožujka 2021., kriminalci su provalili u kuću Marquinhosovih roditelja dok je njegova obitelj bila prisutna u rezidenciji. To se dogodilo istovremeno s odvojenom provalom u kuću suigrača Ángela Di Maríje, udaljenu samo nekoliko kilometara.

Marquinhosovi roditelji i dvije njegove sestre (u to vrijeme u dobi od oko 14 i 16 godina) bili su u kući kada su provalnici upali. Prema izvješćima francuskih medija, pljačkaši su provalili, nekoliko puta udarili Marquinhosovog oca (u lice i prsa) i zaključali članove obitelji u sobu dok su pretraživali kuću.

Provala i napad na obitelj

Provalnici su ukrali gotovinu (oko 1500 eura) i luksuzne torbe/nakit, a zatim pobjegli nakon otprilike 40 minuta. Tijekom iste utakmice, kuća Ángela Di Maríje također je opljačkana dok je njegova obitelj bila unutra - navodno je ukraden nakit i sef s vrijednim predmetima. Di María je obaviješten tijekom utakmice i zamijenjen je ubrzo nakon 60. minute kako bi se vratio kući.

Sukladnost da su dva igrača PSG-a istovremeno bila meta napada na obiteljske kuće učinila je ovaj događaj vrlo neobičnim i uznemirujućim. Francuske vlasti su kasnije uhitile četiri osumnjičenika u vezi s pljačkom, a događaj je široko izvještavan u francuskim i međunarodnim medijima kao jedna od dramatičnijih priča koje uključuju igrače kluba.

Na svom drugom Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru stigao je ponovno do četvrtfinala, no za razliku od prvog koje je odgledao s klupe, ovo je igrao, a na kraju ispao veliki tragičar. Svi se sjećamo tog četvrtfinala u Al Rayyanu pred 44.000 gledatelja kada je prvi penal Brazila pucao Rodrygo, a fantastično ga skinuo Livaković. U četvrtoj seriji Marquinhos je pogodio stativu, a Brazil je ispao od 'tamo neke Hrvatske'. Barem tako u Brazilu doživljavaju Hrvatsku, a Marquinhosa je nakon pobjede na terenu tješio Perišić.

"Najtužniji dan u mom životu. Još uvijek ne razumijem i nemam riječi kojima bih opisao osjećaj tuge i srama. Ovaj ožiljak ostat će sa mnom zauvijek i nosit ću tu odgovornost sa sobom", napisao je na društvenim mrežama nakon 10 dana tišine poslije utakmice.

Ni riječi nije rekao o Hrvatskoj...

Nakon utakmice, Neymar je podijelio neke od poruka koje je poslao Marquinhosu kako bi ga utješio. Marquinhos mu je odgovorio:

"Hej brate, malo po malo se poboljšavam, samo će vrijeme učiniti da sve ovo prođe... hvala ti na poruci i što misliš na mene, brate. Stvarno sam želio da sve ispadne dobro. Teško je pomisliti da je taj penal bio prepreka ostvarenju našeg sna! Samo mi znamo kroz što smo prošli da bismo došli ovdje... zato toliko boli. Bol je velika, ali tip na nebu zna što radi - ako mi je ovo dao, to je zato što to mogu podnijeti i nastaviti dalje."

Dana 19. svibnja 2023., Marquinhos je potpisao novi dugoročni ugovor s PSG-om do lipnja 2028., koji bi ga, ako se ispuni, označio kao '15-godišnjaka' u klubu. Dana 6. travnja 2024. odigrao je svoju 435. utakmicu za PSG protiv Clermonta, izjednačivši rekord svih vremena Jean-Marca Pilorgeta po broju nastupa. Četiri dana kasnije, nadmašio ga je nastupivši u svojoj 436. utakmici protiv Barcelone u četvrtfinalu Lige prvaka.

Gubitak djeteta

Prvog dana veljače 2025. nastupio je u svojoj 100. utakmici Lige prvaka u pobjedi od 3:0 u gostima protiv Bresta tijekom nokaut faze doigravanja. Mjesec dana kasnije, 1. ožujka, zabio je svoj prvi gol sezone u pobjedi od 4:1 protiv Lillea, a tri tjedna kasnije dogodila mu se nova, i najveća, trauma u privatnom životu.

Marquinhosova supruga Carol Cabrino objavila je da je doživjela spontani pobačaj tijekom devetog tjedna trudnoće s njihovim četvrtim djetetom. Podijelila je srceparajuću vijest u emotivnom videu na Instagramu, rekavši da je beba "postala anđeo".

U to vrijeme, Marquinhos je bio na međunarodnoj dužnosti s Brazilom - sudjelovao je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo - kada je primio vijest. Par je već imao troje djece - Mariju Eduardu, Enrica i Marinu - i veselio se daljnjem proširenju obitelji. Carol je objasnila kako se činilo da trudnoća napreduje normalno sve dok kasniji pregled u Francuskoj nije pokazao da nema otkucaja srca fetusa.

Marquinhosu je posebno teško palo što nije mogao biti uz svoju suprugu, ali cijela situacija dodatno ga je zbližila s navijačima.

Njihova prva kći rođena je 1. studenog 2017., a Cabrino je prerano dobila trudove dok je gledala Marquinhosa kako igra utakmicu Lige prvaka protiv Anderlechta na Parku prinčeva. Njihovo drugo dijete rođeno je u prosincu 2019., a treće u travnju 2022. godine.

Nakon obiteljske tragedije brzo je došlo četvrtfinale Lige prvaka, a PSG je jedva prošao Aston Villu. Još teže je bilo u polufinalu protiv Arsenala nakon kojeg se Marquinhos osvrnuo na izazove i ožiljke koji su oblikovali njegovu karijeru, pokazujući koliko mu je značilo dosezanje te faze i njegovu vodeću ulogu u vođenju mlađih igrača.

Delirij u Munchenu

Sve je to Marquinhos preživio i samo dva mjeseca kasnije kao kapetan predvodio PSG do njihovog prvog naslova Lige prvaka uvjerljivom pobjedom 5:0 nad Interom u finalu. Već na posljednjem zvižduku Istvána Kovácsa, Marquinhos je zaplakao, a pobjeda na Allianz Areni u Munchenu pred 65.000 gledatelja kompletirala je povijesni kontinentalni treble, budući da je klub već osigurao naslov Ligue 1 i Coupe de France.

Emotivna je bila njegova proslava s navijačima koji su stali uz njega u najtežim privatnim trenucima. Bilo kroz svoje emotivne govore nakon velikih utakmica, vidno iskrena slavlja ili geste poput javnog hvaljenja suigrača tijekom slavlja, Marquinhos je pokazao duboku emocionalnu povezanost sa svojom momčadi i navijačima – zasluživši poštovanje ne samo kao igrač, već i kao simbol PSG-ovog identiteta i duha.

"Toliko sam to želio, patili smo, prošlo je 12 godina... Toliko sam to želio, ovo je najljepši dan u mojoj karijeri", rekao je vidno emotivan u intervjuu nakon što je podigao 'klempavi trofej' i nakon što je osjetio olakšanje i osjećaj konačnog završetka jednog dugog zadatka nakon mnogih promašaja. Traume u privatnom životu napravile su sportski dio još težim, a Paris St. Germain se konačno popeo na vrh europskog nogometa, osvojivši dugo očekivanu prvu krunu Lige prvaka i opravdavši tako 14-godišnju potragu Qatar Sports Investmentsa za kontinentalnom dominacijom.

Ukupno je Marquinhos s PSG-om osvojio rekordnih 10 naslova Ligue 1, 14 domaćih kupova i jedan naslov Lige prvaka. Na vrhu je liste svih vremena po broju nastupa za klub, s više od 500 (26. studenog 2025. je ostvario svoj 500. nastup za PSG u domaćoj pobjedi 5:3 protiv Tottenhama u ligaškoj fazi Lige prvaka). Životne traume ostavile su ožiljke, ali Marquinhos ih je prihvatio i s njima se popeo na tron Europe kad to mnogi nisu očekivali.

