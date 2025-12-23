Bila je ovo najturbulentnija godina u HNL-u ikada, jedva čekamo sljedeću

2025. godina bila je jedna od najturbulentnijih u SHNL povijesti. U godinu smo ušetali s tri kluba na vrhu, Rijeka, Dinamo i Hajduk. Te tri momčadi vodile su bespoštednu bitku za prvaka sve do posljednje sekunde sezone. Sve tri ekipe bile su iznimno nekonstantne i redale kiks za kiksom. Naposljetku je završilo tako da je Rijeka prekinula dominaciju Dinama i uzela svoj drugi naslov prvaka s bodom ispred Hajduka i na međusobni omjer ispred Dinama.

Mnogi su zbog loših nastupa favorita i rekordno malog broja bodova potrebnih za naslov (65) ovo nazvali najgorom sezonom SHNL-a, ali zar nije zanimljivije gledati borbu do kraja nego dominaciju jednog kluba? Na kraju krajeva, SHNL je bio nikada praćeniji. Gledanost na televiziji i posjećenost na tribinama bili su viši nego što je bilo tko očekivao, a članci o ligi na portalima bili su najčitaniji.

Nova sezona donijela brojne promjene

Nakon slavlja na Rujevici, ljeto je donijelo velika preslagivanja u svlačionicama vodećih klubova, najavljujući novu eru u HNL-u. Istaknuo se Dinamo koji je promijenio gotovo sve. Doslovno od uprave do golmana. Zapravo, jedino golmana nisu mijenjali. Počelo je dobro, ali onda je cijela momčad upala sivilo i svi se nada ju da će 2026. godina biti sretnija. Hajduk je promijenio trenera, GG-a je zamijenio GG, doveo nekoliko pojačanja i uz uspone i padove to ne izgleda loše i Hajduk drži korak s Dinamom koji je utrošio puno više milijuna u slaganje ekipe.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rijeka, s druge strane, nije mogla gore započeti obranu naslova. Loš početak sezone presudio je Radomiru Đaloviću, Rijeka se od naslova oprostila prije Noći vještica, ali kraj 2025. ipak ulijeva optimizam. Victor Sanchez, nakon klimavog početka, posložio je momčad, navijači su mu počeli vjerovati, a Rijeka je pokazala da treće mjesto ne bi smjelo doći u pitanje, a tu je i povijesni uspjeh u Europi, nokaut faza Konferencijske lige što znači i potencijalno lakši put do Europe sljedećih sezona. Riječani se nadaju nastavku progresa i u novoj godini.

A ostatak lige?

Slaven se vodi onom "I nakon Kovačevića, Kovačević" i Mario Gregurina drži Koprivničane na trećem mjestu. Nikola Šafarić sigurno plovi varaždinskim čamcem. Istra ima već trećeg trenera ove godine, ali jako dobro gura i na Aldo Drosini nitko nije favorit. Mario Carević pokazuje u Gorici da je jedan od najperspektivnijih hrvatskih trenera, a slično je počeo i Nikica Jelavić u Lokomotivi iako je njegov kraj godine malo klimav i mogla bi Lokomotiva biti u žestokoj borbi za ostanak u 2026.

Vukovar je jedno od najugodnijih iznenađenja lige. Mnogi su očekivali da će Vukovar biti drugoligaš već do Božića, ali nikome nije lako protiv Vukovara i čini se da bi do kraja sezone mogli biti u igri što je dobro za cijelu ligu.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

A Osijek? Eh, što reći. Nemoguće je opisati ono što se događa u Gradu na Dravi. Oni najviše od svih žele ovu 2025. spremiti u ropotarnicu povijesti, ali barem se s dna može u samo jednom smjeru. Iako, mogli bi za koji mjesec čuti kucanje odozdo. Osječki igrači izlaze na terenu Opus Arene uz taktove osječkog punk benda Debelog precjednika i pjesmu Legica, ali Osječani bi mogli pjesmu jednog zagrebačkog punk benda koja glasi Dolje na dnu.

Iz perspektive pratitelja SHNL-a možemo samo poželjeti da nova, 2026. bude barem približno zanimljiva kao prošla.

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?