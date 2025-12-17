FREEMAIL
HNL /

Umjesto u borbu za ostanak, ide u borbu za prvaka: Hajduk krade pojačanje Osijeku?

Umjesto u borbu za ostanak, ide u borbu za prvaka: Hajduk krade pojačanje Osijeku?
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Jurica Pršir je za drugu momčad Hajduka odigrao 29 utakmica, u kojima je zabio pet pogodaka i upisao dvije asistencije

17.12.2025.
10:32
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Prema informacijama koje dolaze, Hajduk se odlučio pojačati u borbi za naslov prvaka s igračem iz HNL-a. Naime, kako prenosi Germanijak, put Splita bi po drugi put u svojoj karijeri trebao krenuti kapetan Gorice Jurica Pršir.

Ovaj Zagrepčanin (25) mogao bi se već na zimu vratiti u klub u koji je stigao iz Dinama 2018., prije nego što je, bez debija za prvu momčad, otišao put Gorice 2020. Hajduk bi Pršira mogao dobiti sa značajnim "popustom", budući da kapetan Gorice odbija potpisati produženje ugovora koji traje do ljeta 2026.

Taj bi posao mogao pokvariti Osijek, koji također želi ojačati svoju momčad u borbi za ostanak, ali i ponude iz inozemstva, gdje je Pršir već ranije bio želja. Kako god bilo, jedno je sigurno – kapetan Gorice nakon pet godina napustit će Turopolje. Za Goricu je do sada odigrao preko 160 utakmica, a ove je sezone propustio jedino utakmicu protiv Slaven Belupa u HNL-u i Libertasa u kupu.

 

   

Umjesto u borbu za ostanak, ide u borbu za prvaka: Hajduk krade pojačanje Osijeku?