Sablasna atmosfera na Opusu: Ovakve poruke navijača grad na Dravi nikada nije vidio

U prvom subotnjem susretu 17. kola HNL-a nije bilo pobjednika, na Opus Areni su nogometaši Osijeka i Gorice odigrali 1-1 (0-1) što znači da se kriza Osječana nastavila i trenutačno su na posljednjem mjestu ljestvice.

Gosti su poveli pogotkom Jakova Filipovića u 22. minuti, ali su gosti početkom drugog dijela ostali s igračem manje nakon što je Perić zaradio crveni karton. Na 1-1 je izjednačio Anton Matković u 82. minuti.

S obzirom da je Vukovar 1991 dan ranije pobijedio Osijek je ostao posljednji na ljestvici i ima dva boda manje od kluba iz Vukovara. Gorica se s ovim bodom popela za jedno mjesto i sada je sedma.

U sporom ritmu je počela utakmica, a prilično turobnoj atmosferi je doprinijela i odluka osječkih navijača koji su u znak protesta na igre svojih miljenika odlučili ne navijati.

Prva nešto opasnija situacija dogodila se pred domaćim vratima u 11. minuti, ali u gužvi nitko od Velikogoričana nije uspio reagirati. Potom su uslijedile dvije dobre šanse Osijeka, Mikolčića u 18. i Omerovića u 20. minuti, ali nitko od njih nije bio precizan.

U 22. minuti Gorica je povela. Nakon kornera je lopta sletjela na glavu Filipovića koji je pogodio domaću mrežu za 1-0 Velikogoričana. U ostatku prvog dijela Osječani su napadali, ali do odmora nisu uspjeli izjednačiti. Prvo je šansu imao Mikolčić, dok se najbolja domaća prilika dogodila u 37. minuti. Jovičić je pucao, a goste je ispucavanjem lopte s gol-linije spasio strijelac Filipović.

Na samom kraju prvog poluvremena mogla je Gorica povesti i 2-0, ali je u duelu gostujućeg igrača Bakića i Malenice kao pobjednik izašao osječki vratar.

Prvi važan trenutak u nastavku dogodio se u 56. minuti kada je zbog grubog starta iz igre isključen gostujući igrač Perić. Od tada je krenula potpuna navala igrača Osijeka prema suparničkim vratima i potraga za preokretom ili barem bodom.

U 63. minuti je prvo Matković pucao u blok, dok je u nastavku akcije udarac Guedesa zaustavio vratar Gorice Matijaš. U 69. minuti je okvir vrata spasio goste, pogodio ga je Mkrtčjan.

Napadao je Osijek te je uspio izjednačiti na 1-1 u 82. minuti. Jakupović je proslijedio loptu do Matkovića koji je iz blizine okrunio golom dominaciju Osječana. Napadao je Osijek i do kraja, tražio je drugi pogodak i pobjedu, ali sve je okončano podjelom bodova.