'MANJAK RATNIKA' /

Sopić nakon debakla protiv Istre: 'Ovdje je teže stanje nego kada sam bio u Gorici'

Sopić nakon debakla protiv Istre: 'Ovdje je teže stanje nego kada sam bio u Gorici'
Foto: Davor Javorovic/pixsell

'U borbi za prvaka ideš sa znalcima, a za ostanak ideš s ratnicima'

7.12.2025.
21:11
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Istra je u posljednjem susretu 16. kola HNL-a na Opus Areni pobijedila Osijek 5-1 i prvi put u povijesti zabila pet golova na nekom gostovanju u HNL-u.

Osijek je pak svojim navijačima pružio još jednu pravu katastrofu. Trener Željko Sopić im se odmah nakon debakla ispričao. 

"Preuzimam odgovornost na sebe. Iskreno bi se ispričao svim navijačima. Kad tad te realnost stigne. Jesmo li bili spremni? Rekao sam da ne želim čuti alibi ni od koga. Čestitam Istri, ali minimum je da kad uđeš da se boriš za ovaj grb. Oni koji to nisu u stanju... Ma neću komentirati. U borbi za prvaka ideš sa znalcima, a za ostanak ideš s ratnicima. Rekao sam da je ovo teže stanje nego kada sam bio u Gorici. Stavili smo neke za koje smo mislili da će nam pomoći. Ispričavam se Matkoviću jer nije normalno da igra nakon devet mjeseci. Mikolčiću, Jugoviću... Svjestan sam gdje smo, nisu zaslužili ovo navijači. Razliku rade igrači, a ne navijači", rekao je Sopić. 

Navijači su pak na stadionu pokazali veliko nezadovoljstvo. 

"Svatko tko kupi kartu ima pravo derati se i navijati što želi. Nemam problem s time. Istini za volju, nisam niti očekivao ništa drugačije kako smo igrali prvo poluvrijeme", zaključio je Sopić izrazivši uvjerenje kako će se Osijek na koncu ipak spasiti.

Standings provided by Sofascore
željko SopićNk Osijek
