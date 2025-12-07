Petarda i povijesna golijada Istre protiv očajnog Osijeka na Opus Areni

U posljednjem susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 5-1 i prvi put u povijesti zabila pet golova na nekom gostovanju u HNL-u.

Momčad koju vodi Oriol Riera je prvi put u povijesti HNL-a zabila pet golova na gostovanju, dok je Osijek već devet susreta u svim natjecanjima bez pobjede.

Junak susreta bio je BiH napadač Smail Prevljak koji je za goste postigao tri gola u prvom poluvremenu, a potom upisao asistencije za četvrti i peti gol.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gosti su poveli u 17. minuti. Stjepan Lončar je "podvalio" loptu Prevljaku koji je izašao ispred Marka Malenice i preciznim udarcem pogodio donji desni kut. Situacija se pregledavala zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

Deset minuta kasnije Lončar je još jednom krasno uposlio 30-godišnjeg napadača koji je pravovremeno ušao u kazneni prostor i ispod ruku Malenice pogodio za 2-0.

Osijekov trener Željko Sopić je nakon samo pola sata igre napravio dvije izmjene, iz igre su izašli stoper Mkrtčjan i branič Cvijanović, a ušli su napadač Anton Matković i stoper Emin Hasić. Međutim, u 44. minutu Puljani su postigli i treći gol, a ponovo je strijelac bio Prevljak. Ovoga puta asistent je s lijeve strane bio Marcel Heister.

Potop Osijeka nastavio se i u nastavku. Gosti su u 49. minuti zabili i četvrti gol. Prevljak je majstorski, petom uposlio Emila Frederiksena koji je "slomio" svog čuvara i zabio u "malu mrežicu" za 4-0.

Domaćin je smanjio u 59. minuti. Nail Omerović je ubacio, a Hrvoje Babec zabio glavom. No, u 73. minuti Puljani postižu i peti gol. Ponovo je asistent Prevljak koji je "gurnuo" loptu do utrčalog Lawala, a ovaj mirno iz blizine matirao Malenicu.

U prvom nedjeljnom susretu Varaždin je pred svojim navijačima pobijedio Lokomotivu sa 4-2, premda su gosti nakon prvog dijela vodili sa 2-0. Utakmica je odigrana po iznimno teškim uvjetima i gustoj magli, a nakon prvog dijela je bilo upitno hoće li se susret uopće nastaviti.

Lokomotiva je povela već u 4. minuti. Fabijan Krivak je pucao iz daljine, Oliver Zelenika je obranio, ali je Aleksa Stanković "pospremio" odbijanac za vodstvo gostiju. Zagrebačka momčad je u 20. minuti udvostručila vodstvo golom Marka Pajača iz penala.

Nakon ubačaja iz kornera, Mato Antunović je igrao rukom, a nakon duge VAR provjere sudac Mateo Erceg je pokazao na bijelu točku. Vidljivost se tijekom utakmice drastično pogoršavala, čineći igru sve rizičnijom i neizvjesnijom. Bilo je uputno hoće li se uopće nastavi. Ipak, odlučeno da se nastavi, ali s narančastom loptom.

Varaždin je već u 49. minuti smanjio. Antonio Boršić je pucao sa 20-tak metara, a Mateo Barać je pred golom skrenuo loptu u mrežu. Samo pet minuta kasnije bilo je 2-2. Nakon ubačaja s lijeve strane najviše je skočio Iuri Tavares i udarcem glavom svladao Josipa Posavca za 2-2.

U 79. minuti domaćin je preokrenuo rezultat nakon što je Erceg dosudio još jedan kazneni udarac. Posavec je ispucao loptu ispred Tavaresa, ali je pritom udario domaćeg napadača po gležnju. Sudac je provjeravao snimku i dosudio najstrožu kaznu. Pucao je Ivan Mamut koji je nekoliko sekundi ranije ušao u igru. Bio je to njegov prvi dodir s loptom i gol.

U 89. minuti Varaždin je zabio i četvrti gol, Luka Mamić je ugurao loptu u mrežu nakon Mamutovog dodavanja, ali je dosuđeno zaleđen. Međutim, nakon VAR provjere ipak je potvrđen gol.

Vodi Dinamo sa 32 boda, Hajduk ima 31, Slaven Belupo 25, a Varaždin i Istra imaju po 23 boda. Na začelju su Osijek i Vukovar 1991 sa po 10 bodova.