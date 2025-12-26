'Superman' bez razmišljanja skočio u mutnu vodu i spasio 30 života: 'Jedno me prati i danas'

Postoje sportaši čije se karijere pamte po medaljama i rekordima, a postoje i oni čija imena postanu sinonim za nešto mnogo veće. Shavarsh Karapetyan, sovjetski plivač armenskog podrijetla, pripada ovoj drugoj skupini. Shavarsh Karapetyan pravi je pravcati "Superman" o čijem pothvatu se priča i dan danas, a pričat će generacije...

Do svoje 23. godine bio je sportska superzvijezda, čak17 puta svjetski prvak, 13 puta europski prvak i čovjek koji je čak 11 puta rušio svjetske rekorde u plivanju s perajama. A onda je, u jednom danu, sve to stavio u drugi plan zbog ljudskih života.

Bilo je 16. rujna 1976. godine. Karapetjan i njegov brat Kamo završavali su uobičajeni trkački trening uz obalu Erevanskog jezera. Mir je prekinuo zvuk lomljenja metala: gradski trolejbus, prepun putnika, sletio je s brane i potonuo u hladnu, mutnu vodu. Dok su okupljeni na obali ostali paralizirani šokom, Karapetjan je reagirao instinktivno bez oklijevanja je skočio u jezero.

Znao sam da sam izgubio dragocjene sekunde. Mogao sam spasiti još jedan život. To me prati i danas. Shavarsh Karapetyan.

Znao je da su putnici zarobljeni na više od deset metara dubine i da vrijeme neumoljivo istječe.

Uvjeti su bili krajnje nepovoljni. Voda je bila ledena i zagađena, vidljivost gotovo nikakva. Zaronivši na dah do olupine, Karapetjan je shvatio da su vrata i prozori zatvoreni. U potpunom mraku, oslanjajući se isključivo na dodir, nogama je razbio stražnje staklo pritom se teško porezao.

Unatoč boli, nastavio je roniti. Iz zarona u zaron, u prosjeku svakih dvadesetak sekundi, izvlačio je putnike i predavao ih bratu na površini. Ukupno je iz vode izvukao 46 osoba; njih dvadeset je, zahvaljujući brzoj reakciji, preživjelo.

Jedan trenutak zauvijek mu se urezao u pamćenje. U iscrpljenosti i mraku, umjesto čovjeka zgrabio je sjedalo trolejbusa...

“Znao sam da sam izgubio dragocjene sekunde. Mogao sam spasiti još jedan život. To me prati i danas,” priznao je godinama kasnije.

Nakon više od dvadeset minuta u vodi, Karapetjan je kolabirao. Slijedili su dani borbe za život: obostrana upala pluća, sepsa i teške ozljede gotovo su ga stajale svega. U bolnici je proveo 45 dana. Liječnici su mu spasili život, ali posljedice su bile trajne njegova pluća više nisu mogla podnijeti vrhunski sport. Imao je samo 24 godine, a njegova karijera bila je završena.

Ipak, snaga šampiona još je jednom došla do izražaja. Na sljedećem natjecanju, unatoč slabosti i boli, postavio je svoj jedanaesti i posljednji svjetski rekord, nakon čega se povukao iz sporta.

Zbog tadašnje sovjetske cenzure, javnost godinama nije znala punu istinu. Tek 1982. veliki članak u Komsomolskoj pravdi otkrio je priču o heroju iz Erevana.

U njegovu čast ime nosi i jedan asteroid, koji je tako nazvan još 1978. godine. Na njegovu adresu potom je stiglo više od 60.000 pisama zahvale. Nije to jedini herojski čin Shavarsha Karapetyana.

Tijekom 1985. godine spasio je ljude od sigurne smrti kada je primijetio zgradu u plamenu i osobe zarobljene unutra. Ne razmišljajući o vlastitoj sigurnosti, više se puta vraćao u vatru kako bi ih izvukao. Tom je prilikom zadobio teške opekline te je dugo vremena proveo na bolničkom liječenju. Zbog iznimne hrabrosti UNESCO mu je dodijelio posebno priznanje.

Karapetjan se kasnije preselio u Moskvu, gdje je otvorio tvornicu obuće simboličnog naziva "Drugi dah“. Njegovo ime danas nosi i asteroid koji je trajni podsjetnik na čovjeka koji je dokazao da najveće pobjede nisu uvijek one upisane u statistiku.

