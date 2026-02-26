Liker od pive, açai sorbet i brancin star 5 godina samo su dio noviteta koji vas ovog tjedna očekuju na 30. sajmu GAST
Ne propustite tri dana degustacija, promocija, poslovnog povezivanja, sajamskih popusta do 15 % i susreta s više od tisuću izlagača: sve od 26. do 28. veljače.
Ako volite otkrivati nove okuse prije svih, od 26. do 28. veljače obavezno posjetite Arenu Zagreb gdje se održava 30. jubilarno izdanje međunarodnog sajma GAST – a ovog puta fokus nije samo na industriji, nego na pravim malim gastro senzacijama koje će obilježiti sezonu 2026.
Od tropskog gina s mangom i ananasom, preko likera od craft piva, do brancina uzgajanog punih pet godina i obrađenog japanskom ikejime tehnikom – GAST je mjesto gdje se trendovi rađaju prije nego što ih vidite na jelovnicima omiljenih restorana.
BRANCIN KAKAV (VJEROJATNO) JOŠ NISTE PROBALI
Zaboravite industrijski uzgoj. Ovdje govorimo o brancinu koji raste pet godina, razvija čvrstu strukturu mesa i puni okus, a zatim se obrađuje ikejime metodom – tradicionalnom japanskom tehnikom koja čuva teksturu i svježinu. Rezultat? Riba koja i sedmi dan zadržava intenzivno crvene škrge i najbolji okus razvija između trećeg i četvrtog dana. U ponudi su whole-fish primjerci do 2,6 kg, dry-aged fileti, sous vide verzije, sashimi i tartar – savršeno za fine dining koncepte i restorane koji žele wow efekt.
AÇAI SORBET – LJUBIČASTO ZLATO AMAZONE STIŽE U HRVATSKU
Svjetski hit iz premium hotela i beach barova napokon dolazi i u Hrvatsku. Açai (Euterpe oleracea), poznat kao “ljubičasto zlato” Amazone, osvaja intenzivnom bojom i još intenzivnijim voćnim okusom. Ovaj sorbet je prirodno bogat antioksidansima i savršeno funkcionira kao lagani ljetni desert, baza za trendi bowl koncepte i kao osvježavajuća opcija za hotelske terase. Vizualno je atraktivan, fotogeničan i health-forward – sve što moderna gastro scena voli.
LIKER OD PIVE? DA, I TO OD NEON STOUTA
U suradnji s craft pivovarom Varionica nastao je liker od tamnog piva Neon Stout – slojevit, aromatičan i s notama limunove korice i vanilije. Mirisom evocira tamno pivo, okusom podsjeća na toplu domaću gibanicu. Savršen je kao digestiv, ali i kao baza za signature koktele s pivskim twistom.
Uz njega stižu i Mandarinetto, Teranino te tropski gin s mangom i ananasom – idealni za citrusne spritzeve i egzotične gin & tonic varijacije.
HARD SELTZER, SMOOTHIEJI I NOVI KLASICI
Lagani, voćni i spremni za ljeto – Nord Hard Seltzer donosi novi okus Cheeky Peach, uz još sedam veganskih, bezglutenskih varijanti s niskim udjelom šećera. Na sajmu se predstavlja i Deligotesa – novi brend koji reinterpretira klasike poput majoneze, tartara, francuske salate i hummusa, dok Pan-pek predstavlja novu liniju donuta i mini donuta (i postaje jedini proizvođač donuta u Hrvatskoj), kao i ekskluzivna mini peciva za hotelske buffete. Jer upravo od ove godine Pan-pek u svom proizvodnom pogonu ima novu liniju za proizvodnju krafni koja pruža mogućnost različitih dimenzija, vrsta punjenja i dekoriranja, čime se lako prilagođava tržišnim trendovima i sezonskim potrebama. Na GAST-u se posebno ističe i njihov mix mini peciva za hotelski segment jer se radi o atraktivnom proizvodu koji unutar EU proizvodi tek nekoliko tvrtki.
DIZAJN, TERASA I ATMOSFERA
Jer gastronomija je i doživljaj, ne samo okus. Upravo stoga, tvrtka Scorpio će predstaviti pažljivo odabrane proizvode - od Stillabunt Bittersa za vrhunske koktele i Orsa Drinks Smoothie napitaka, LED barskih elemenata i lounge rješenja brenda Lyxo, elegantne Panimi čaše koje naglašavaju boju koktela. Stolica INCA za profinjene interijere te nova lounge kolekcija iz JYSK ponude pokazuju kako će izgledati terase i beach barovi 2026.
I DA – ČISTOĆA JE NOVI LUKSUZ
Profesionalna, ali ekološki prihvatljiva higijenska rješenja, uključujući Biorem® liniju za uklanjanje biofilma, podsjećaju da vrhunski tanjur počinje iza kulisa – u besprijekorno čistoj kuhinji.
Jubilarni GAST tako ove godine nije samo poslovni sajam, nego prava gastro avantura: mjesto gdje možete kušati buduće hitove, otkriti nove brendove i zaviriti u to kako će izgledati jelovnici, bar karte i hotelski buffeti nadolazeće sezone. Stoga, ako volite znati što dolazi prije nego što postane mainstream – vidimo se ovaj tjedan u Areni Zagreb.
Registrirajte se odmah za besplatne VIP poslovne ulaznice i osigurajte svoje mjesto tamo gdje se dogovaraju poslovi za sezonu 2026.!
Radno vrijeme sajma je četvrtak i petak od 9.30 do 19.00 sati, a u subotu od 9.30 do 18.00 sati.
BOGATI PROGRAM S RAZNOVRSNIM DOGAĐANJIMA:
Među mnogobrojnim događanjima na GAST-u, ove godine izdvaja se Caputo Pizza Cup Croatia u organizaciji tvrtke Mainardi Food, s kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pizzaiola u Napulju, gdje će se najbolji hrvatski pizzaioli boriti za pravo predstavljanja svoje vještine na međunarodnoj pozornici.
Humanitarna revija “Poznati u kuhinji” tradicionalno okuplja poznate sportaše, glumce i javne osobe u podršci Udruzi SKIP koja djeci i mladima s teškoćama u razvoju pruža sigurno i poticajno okruženje kroz sport i druženje, pokazujući da GAST nije samo poslovna, nego i društveno odgovorna manifestacija.
U sklopu sajma, grad Split predstavit će se kao suvremena mediteranska destinacija snažnog identiteta, bogate gastronomske tradicije, razvijenog obrazovnog sustava i dinamične urbane kulture. Događanje je predviđeno u petak 27. veljače, u trajanju od 11:00 do 13:00 sati. Program objedinjuje institucionalnu prezentaciju, multimediju, glazbu i gastronomiju, a u središtu događanja nalazi se priprema Dalmatinske marende - Splitskog marendina, koju zajednički izvode učenici Turističko-ugostiteljske škole Split i gostujući chefovi, uz sudjelovanje predstavnika Grada i javnih osoba.
Među aktivnostima na GAST-u je i stručni program, koji uključuje i okrugli stol na temu “Ima li hrvatska gastronomija identitet ili samo jelovnik?”, koji će okupiti ključne profesionalce i potaknuti dijalog o budućnosti domaće kuhinje. Tako je GAST također mjesto susreta struke i novih naraštaja kuhara, s nizom dodatnih edukativnih i prezentacijskih događanja koja potiču razmjenu znanja i iskustava.
Generalni sponzori jubilarnog izdanja GAST-a ove godine su Mainardi Food, tvrtka specijalizirana za distribuciju prehrambenih proizvoda i opreme za HoReCa sektor te dugogodišnji pouzdan partner restoranima, pizzerijama, hotelima i drugim ugostiteljskim objektima, te Gastrodizajn, tvrtka koja nudi cjelovita rješenja za profesionalne kuhinje kroz zastupstvo renomiranih proizvođača profesionalne opreme i posuđa, poznate po pouzdanosti, inovativnosti i visokoj učinkovitosti. Više informacija ili registracija on-line putem stranice sajma: www.gastfair.com