FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
×
Foto: Rtl

Djevojke su uz doručak i kavu komentirale najzanimljivije događaje iz prijašnjeg dana i čekale nove spojeve

26.2.2026.
10:13
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kao što je to već postalo uobičajeno u vili, djevojke su uz doručak i kavu komentirale najzanimljivije događaje iz prijašnjeg dana i čekale nove spojeve.

Sofija misli da su se djevojke malo okrenule protiv Nuše, a Helena priznaje da zbog jučerašnje drame s njom - nije ugodna situacija u kući. „Svi osjetimo da je tu nešto bilo“, iskrena je Helena.

„Od prvoga dana Anastasiju i mene gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole. Nije više u pitanju samo Karlo koji nam je pokazivao najviše pažnje, tu je sad i Petar koji to isto radi“, kaže Nuša koja smatra da je to razlog napetosti u vili.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
Foto: Rtl

Karlo i dalje u fokusu djevojaka

Sorayi se Karlo baš svidio, a i Helena razmišlja o njemu pa je tako Antoneli otkrila kako jedva čeka da se vrati u njegov tim jer ne osjeti to nešto s Petrom. „Teška nam je ova pozicija. Trebaš dobiti ružu od nekoga da bi mogao ići nekome drugom“, iskrena je Antonela.

Laru zanima kakva je to drama bila sinoć, a djevojke objašnjavaju da je svaka od njih iznijela svoje mišljenje za večerom da bi se na kraju porječkale Nuša i Antonela.

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
Foto: Rtl
Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'
Foto: Rtl

„Iskreno, nije mi žao, mislim da sam imala mjeru i nisam je htjela povrijediti, svakako sam htjela reći svoje mišljenje i stati na stranu koja je ispravna“, kaže Antonela i nastavlja: „Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač, ona ima iskustva u realityju pa joj se djevojke malo miču s puta.“

Djevojkama je jako ugodno u Petrovu društvu, a Anastasia otvoreno kaže: „Osjećam se pored njega jako opušteno. Neću zatvoriti vrata za možda građenje nečeg više od prijateljstva, ali zasad to gledam kao prijateljstvo.“

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Tehnički pregled automobila drastično poskupio! Saznali smo zašto: 'Gledajte...'

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtlNova Sezona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx