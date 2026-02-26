Sofia Dacić, bivša supruga Igora Kojića iskreno o ponovnom braku: 'Opet bih učinila isto'

Sofija Dacić (23), pjevačica i bivša supruga Igora Kojića (38), otvorila je dušu o svom životu, obitelji Kojić, ali i planovima za budućnost u intervjuu za Blic. Kaže da je odmalena znala da će biti pjevačica i da uživa u svom poslu. Zato je sreću okušala i u natjecanju "Zvezde Granda", a čim je stala na pozornicu Dara Bubamara komentarom je nasmijala sve, a zatim i otkrila da je ona bivša Kebina snaha.

"Bilo je jako čudno jer mnogi misle da je situacija s Darom bila namještena. Istina je da je sve bilo vrlo spontano i zato sam i ja bila šokirana u tom trenutku, ali i ponosna jer sam to uspjela tako šmekerski iznijeti. Samo sam se nasmijala i odgovorila na pitanje. Bilo je jako smiješno", prisjetila se Sofija. Kako kaže, nije imala tremu zbog toga što ju je, između ostalih, ocjenjivao i bivši svekar Dragan Kojić Keba (69).

"Nisam strepila od Kebe, samo sam željela što bolje iznijeti sve pred tim ljudima i to je za mene bila pobjeda. Osjećala sam se iznimno ponosno jer sam stala pred sve svoje strahove vezane uz cijelu situaciju",rekla je.

Na pitanje je li "podijelila mikrofon" s Kebom dok je još bila u braku s Igorom, kaže: "Pjevala sam s Draganom privatno, i dan-danas imam snimku tog dueta. Imali smo dobar odnos, nije mi stajao na putu tijekom natjecanja", iskrena je Sofija.

'Na brzinu sam se i udala i razvela'

Kazala je da je trenutačno sama.

"Treba mi neko razdoblje koje će odrediti moje srce, još uvijek nikoga ne bih pustila u svoj život", zaključila je.

Na pitanje kako je tako mlada uspjela sve postići, kroz osmijeh govori o svojoj situaciji.

