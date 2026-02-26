FREEMAIL
Mile Kekin predstavio novi singl pa poručio da ne želi šutjeti dok svijet gori

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Nova pjesma donosi spoj osobne ispovijedi i kritičkog pogleda na društvo.

26.2.2026.
16:55
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
Kantautor i rock glazbenik Mile Kekin (55) predstavio je novi singl i videospot pod nazivom “Neispravni vokalist”. Pjesma, kako sam ističe, nosi snažnu emotivnu poruku i posvećena je svima koji odbijaju šutjeti o problemima svijeta.

Emotivna poruka i društveni komentar

Refren pjesme “znam težak sam ko olovo, ali hajde me voli ponovo” sažima njezinu temeljnu ideju. Autor priznaje vlastitu glasnoću i sklonost propitivanju stvarnosti, ali istodobno traži razumijevanje i prihvaćanje. Pjesma funkcionira i kao intimna ispovijed i kao komentar društva, spajajući ljubavnu tematiku s kritičkim pogledom na svakodnevicu.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Videospot za pjesmu režirao je Doringo, redatelj poznat po vizualno sugestivnim projektima. U fokusu su mediji, intervjui i neglamurozna svakodnevica glazbenika, a Kekin je prikazan i na pozornici i izvan nje, stvarajući autoironičan portret kantautora.

Najava novog albuma

Singl je ujedno i najava novog studijskog albuma koji bi trebao izaći u jesen 2026. godine. Pjesmu je producirao Mark Mrakovčić, producent alternativne scene i Kekinov dugogodišnji suradnik.

