FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONCERT GODINE /

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
×
Foto: Igor Cecelja, Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat

Severina svoju koncertnu priču i aktualnu turneju 'Ja samo pjevam' nastavlja na jednoj od najljepših pozornica Europe

26.2.2026.
15:36
Hot.hr
Igor Cecelja, Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon dvoranskih trijumfa koji su obilježili proteklu sezonu, među kojima se posebno pamte dvije rasprodane večeri u Areni Zagreb te splitskoj dvorani Gripe, Severina svoju koncertnu priču  i aktualnu turneju 'Ja samo pjevam', nastavlja 08. kolovoza na jednoj od najljepših pozornica Europe – u pulskoj  Areni. Areni koja nije tek koncertna lokacija; ona je prostor u kojem se vrijeme usporava, gdje se prošlost i sadašnjost susreću pod vedrim nebom, unutar kamenih zidina starijih od dvije tisuće godina.

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
Foto: Igor Cecelja, Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat

Upravo u takvom ambijentu koncept koncerata 'Ja samo pjevam' dobit će novu dimenziju. Nakon što je u Zagrebu i Splitu pokazala kako i najveće dvorane može pretvoriti u intiman prostor susreta, Severina i ovoga puta izlazi pred publiku bez ''zaklona'', oslonjena na glas, interpretaciju i emociju. Bez plesača i velikih koreografskih blokova, no produkcijska raskoš ostaje njezin zaštitni znak: orkestar od tridesetak vrhunskih glazbenika koji njezine pjesme postavljaju u širi, gotovo simfonijski okvir, pažljivo oblikovane videoprojekcije koje prati emociju svake pjesme i scenski detalji koji ne dominiraju, nego služe pjesmi. No u središtu svega ostaje – glas i priča. Osobna, iskrena i bliska, a u prostoru poput pulske Arene takav pristup dobiva dodatnu težinu.

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
Foto: Igor Cecelja

Pod otvorenim istarskim nebom, među kamenim arkadama koje u sumrak poprimaju gotovo filmsku ljepotu, svaka balada dobit će dodatnu težinu, a svaki hit novu širinu.

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
Foto: Igor Cecelja

''Sjećam se svog prvog nastupa u Puli, 1993., 'Sedma noć'. Pjevala sam premijerno pjesmu 'Paloma Nera' i jedva čekam to ponoviti i vratiti taj osjećaj kad cijela pulska Arena pjeva. Ovaj put dolazim s orkestrom od 30 najboljih glazbenika. Vidimo se i grlimo se…'' – poručila je Severina ususret koncertu.

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
Foto: Igor Cecelja, Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat

Turneja 'Ja samo pjevam' već se upisala među najznačajnije domaće koncertne projekte u zadnje vrijeme, no 08. kolovoza u Puli, priča dobiva svoj mediteranski vrhunac: spoj monumentalne antičke arhitekture i suvremene pop-umjetnosti, ogoljene emocije i vrhunske produkcije.

Nakon rasprodanih dvorana stiže vrhunac: Severina najavila veliki koncert u Puli
Foto: Igor Cecelja, Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat

Uoči pulskog spektakla, turneja će se zaustaviti i u Sisku 07. ožujka u dvorani 'Zeleni brijeg', u Koprivnici 11. travnja u dvorani 'Josip Samaržija – Bepo', u Skopju 18. travnja u Areni Boris Trajkovski te u Mariboru 25. travnja u dvorani 'Tabor', gdje će publika također imati priliku doživjeti ovaj koncept u intimnom i jednako snažnom izdanju. Ulaznice za sve navedene koncerte dostupne su putem sustava Eventim.

POGLEDAJTE VIDEO:Razbijena farmaceutska mafija

SeverinaPulska ArenaKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx