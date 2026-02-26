FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USPORAVANJE JAVNOG PRIJEVOZA /

Odzvonilo je groznoj navici zagrebačkih vozača, policija uhvatila na djelu čak 104 vozača

Odzvonilo je groznoj navici zagrebačkih vozača, policija uhvatila na djelu čak 104 vozača
×
Foto: pu zg

S navedenim nadzorom nastavit će se i ubuduće

26.2.2026.
9:56
danas.hr
pu zg
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz PU zagrebačke izvijestili su kako je početkom tjedna provedena izvanredna ciljana akcija usmjerena na vozače koji prometuju 'žutom trakom', predviđenom za tramvaje, autobuse i taxi vozila.

"Akcija je provedena na području Trešnjevke i Novog Zagreba pri čemu su utvrđena ukupno 104 prekršaja vožnje žutom trakom. Policijska uprava zagrebačka akciju je organizirala i provela vodeći računa, kako o općoj sigurnosti tako i o prekršajima iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama", priopćili su iz policije.

Poseban naglasak policija je imala na kretanje tzv. žutom prometnom trakom namijenjenom za kretanje vozila javnog prijevoza putnika odnosno tramvaja, autobusa i taxi vozila.

Odzvonilo je groznoj navici zagrebačkih vozača, policija uhvatila na djelu čak 104 vozača
Foto: pu zg

Vožnja žutom trakom

Iz policije podsjećaju vozače da vožnja "žutom trakom" često usporava vozila javnog prijevoza i druga vozila odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu.

"Pozivamo vozače u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa kako bi se razina sigurnosti u cestovnom prometu podigla na još višu razinu.

S navedenim nadzorom nastavit će se i ubuduće obzirom kako se činjenjem ove vrste prekršaja uzrokuje zastoj prometa  i povećava rizik od prometnih nesreća", stoji u priopćenju zagrebačke policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Štakori prokopali tunele ispod zgrade u Zagrebu: Pucaju cijevi, fekalije se slijevaju niz zidove

Policijažuta Traka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx