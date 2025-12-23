Jedan od najboljih europskih rukometaša otkrio istinu o VOYO i svjetskim doprvacima

Mario Šoštarić, hrvatski rukometni reprezentativac i najbolje europsko desno krilo, uoči priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo u siječnju u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, u razgovoru za Net.hr otkriva i neke manje poznate detalje iz svlačionice. Između razgovora o taktici, snazi zajedništva i očekivanjima od velikog natjecanja, našlo se vremena i za opuštenije teme, a jedna od njih otkrila je kako hrvatski rukometni reprezentativci provode slobodno vrijeme i što ih je kolektivno osvojilo. Ispostavilo se da je cijela momčad postala vjerni korisnik popularne RTL-ove streaming platforme VOYO.

Svi su dobili pristup nakon jedne emisije

Na naše pitanje ima li VOYO, Šoštarić je s osmijehom potvrdio, otkrivši zanimljivu anegdotu kako je do toga došlo. Glavni "krivac" je, čini se, Domagoj Duvnjak, legendarni bivši kapetan, bivši reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti.

Svi smo dobili VOYO poslije one fenomenalne RTL-ove emisije Vrijeme je za rukomet s dečkima u Areni, kad je Marko Vargek pitao Duleta ima li VOYO. Naravno, veliko hvala RTL-u koji nam je omogućio svima i dao mogućnost gledanja platforme VOYO, ali istina je i da se priča oko platforme VOYO i hrvatske rukometne reprezentacije zakotrljala baš nakon te emisije. Svi smo tada dobili VOYO i uživamo u njemu. Gledam sve, najviše domaće serije i dokumentarce.

"Naravno da imam VOYO, Dule nam je sredio", sa smijehom govori Mario Šoštarić...

Izvanredne igre Mariju Šoštariću u 2025. donijele su mu mjesto u najboljoj sedmorki Svjetskog prvenstva, kao i titulu najboljeg desnog krila. Od EHF-a dobio je Mario Šoštarić nagradu za najbolje desno krilo u klupskom rukometu. Mario Šoštarić postao je i prvi Hrvat koji je prešao granicu od sto golova u jednoj sezoni Lige prvaka, završivši na impresivnih 130 pogodaka, samo pet manje od vodećeg Gidsela i opasno se približivši rekordu legendarnog Mikkela Hansena.

Nakon tog javnog upita, cijela reprezentacija dobila je pristup platformi:

"Eto, svi su tada dobili VOYO i uživamo u njemu. Naravno, veliko hvala RTL-u koji nam je omogućio svima i dao mogućnost gledanja platforme VOYO, ali istina je i da se priča oko platforme VOYO i hrvatske rukometne reprezentacije zakotrljala baš nakon te emisije", dodao je desni krilni igrač, potvrđujući da je nova "zanimacija" odlično prihvaćena među suigračima.

Ovaj detalj samo je još jedan pokazatelj sjajne atmosfere i zajedništva koje vlada u momčadi, gdje se i ovakve stvari rješavaju kolektivno, ali i simbioze između rukometaša i platforme VOYO, koja je ušla u svaki kutak rukometnih domova.

Domaće serije i dokumentarci kao bijeg od rukometa

Kada ne analizira protivničke obrane ili ne trenira punom snagom, Šoštarić se opušta uz raznovrstan sadržaj. Potvrdio je da nema specifičnu emisiju koju prati, već da voli istraživati što se nudi.

"Gledam sve što stignem", kazao je, navodeći kako najčešće bira domaće serije i dokumentarce.

"Sve dosadašnje je super na VOYO", kratko je prokomentirao kvalitetu sadržaja.

Čini se da reprezentativci, osim što dijele strast prema rukometu i snove o medaljama, sada dijele i filmske i serijske preporuke. Ta sinergija izvan terena, kako je Šoštarić i sam naglasio u ostatku razgovora, ključan je faktor uspjeha i snage hrvatske reprezentacije, koja s velikim ambicijama putuje na Europsko prvenstvo. Navijači će njihove nastupe moći pratiti na programima RTL-a, ali i na istoj platformi uz koju se i sami reprezentativci opuštaju.

