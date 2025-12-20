Ponajbolji europski rukometaš: 'Igranje za Hrvatsku ostvarenje je snova, a jedno smo skrivali od svih'

Mario Šoštarić nalazi se na aktivnom odmoru. Puni baterije, trenira, iščekuje Božić u krugu najmilijih, a najviše reprezentativno okupljanje i početak priprema za Europsko rukometno prvenstvo 2026. u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, na kojem će hrvatska rukometna reprezentacija imati etiketu viceprvaka svijeta. Iza Marija Šoštarića je sportska godina iz snova. Od srebra s Hrvatskom na SP-u u Zagrebu, a pa do individualnih priznanja i rekorda.

Jedan od najboljih europskih rukometaša

Mario Šoštarić u ovom je trenutku jedan od najboljih europskih rukometaša, najbolje europsko desno krilo, igrač koji u utakmici Lige prvaka zna zabiti 9 golova k'o iz šale kao što je to napravio Zagrebu, a u rujnu je, u 2. kolu isto u Ligi prvaka, Gudmeau utrpao čak 12 golova. U toj utakmici imao je stopostotni šut 12/12...

Mario Šoštarić leti terenom, a kad on igra i zabija, to izgleda jako lagano i jednostavno. Trpa Super Mario kao na igrici, a njegovi golovi trebat će Hrvatskoj na EP-u. Mario Šoštarić u ekskluzivnom razgovoru za portal Net.hr priča o godini iz snova, individualnim priznanjima, reprezentaciji Hrvatske, najavljuje nadolazeći EP... Tema je mnogo, a Mario odgovara na sva naša pitanja...

Godina na izmaku za Marija Šoštarića, ključnog čovjeka hrvatske rukometne reprezentacije, bila je vrtlog emocija, izazova i velikih uspjeha. Iako je opisuje kao najtežu u karijeri, 2025. će ostati upisana zlatnim slovima kao godina u kojoj je ostvario dječačke snove i potvrdio status jednog od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji. U ekskluzivnom razgovoru za Net.hr, Šoštarić se osvrnuo na postignuća koja su iza njega i s velikim optimizmom najavio ono što slijedi, Europsko prvenstvo na kojem Hrvatska ponovno ima najviše ambicije.

Prve dvije utakmice na EP-u, protiv Nizozemske i Gruzije, bit će najbitnije da krenemo u pozitivnom smjeru. Šveđani su domaćini i favoriti, ali znam da imaju ogroman pritisak. Njihov izbornik je moj trener u klubu i znam koliko se od njih očekuje. Taj pritisak može biti naša prednost. Čuo sam i da će biti jako puno naših navijača, što će nam sigurno biti vjetar u leđa da pokušamo ušutkati njihovu publiku. Mario Šoštarić za Net.hr.

Godina iz snova

Osvrćući se na proteklu sezonu, Šoštarić ne skriva ponos, ali ni teret koji je nosio. Vrhunac je, bez sumnje, bilo Svjetsko prvenstvo i finale protiv Norveške, trenutak koji opisuje kao ispunjenje svega onoga o čemu je maštao kao dječak.

"Bila je to najteža, ali i najljepša i najbolja rukometna godina u mojoj karijeri. Krenuti s onim veličanstvenim Svjetskim prvenstvom u Hrvatskoj i doći do finala je stvarno velika stvar i ogroman plus za karijeru svakog igrača. To je ono što sanjaš kao dječak i zahvalan sam što sam mogao biti dio toga. To mi je najveća stvar koja mi se u životu dogodila i zahvalan sam do neba na tome. Ponosan sam što sam bio dio srebrne hrvatske rukometne reprezentacije, naravno ponosan sam i na svoj Pick Szeged, što sam dio i te momčadi. Sve što mi se ove godine dogodilo, putokaz mi je za dalje i motiv da nastavim istim putem", govori Šoštarić.

Na valu reprezentativnog uspjeha nizali su se i oni individualni. Njegove izvanredne igre donijele su mu mjesto u najboljoj sedmorki Svjetskog prvenstva, kao i titulu najboljeg desnog krila. Od EHF-a dobio je Mario Šoštarić nagradu za najbolje desno krilo u klupskom rukometu. Uspjesima tu nije kraj, jer je postao i prvi Hrvat koji je prešao granicu od sto golova u jednoj sezoni Lige prvaka, završivši na impresivnih 130 pogodaka, samo pet manje od vodećeg Gidsela i opasno se približivši rekordu legendarnog Mikkela Hansena.

Malo reprezentacija, pogotovo skandinavskih, zna igrati protiv obrane 5-1. Oni većinom igraju protiv 6-0 obrane u svojim ligama. Iako će se sigurno pripremati, to nije nešto što osjećaju prirodno. To će biti naš veliki adut, a mi ćemo se pobrinuti da pripremimo i neka nova iznenađenja. Skrivali smo tu 5-1 obranu, čuvali ju od svih prije SP-a u Hrvatskoj, a vjerujem da ćemo u njoj imati snagu i sad na EP-u. Obrana 5-1 je dio nas, dio našeg identiteta, mi ju najbolje znamo igrati.

"Deset golova sam ostao prekratak da srušim Hansenov rekord. On ima 140. Makar to bilo nebitno, ali stvarno se osjećaš ponosno kad čuješ takve informacije. Presretan sam i zahvalan, prije svega suigračima, jer bez njih nitko nikada ne bi mogao postići takve uspjehe. To je motivacija i putokaz kakav želim biti do kraja karijere", skromno dodaje.

Reprezentacija kao odskočna daska i nepresušna motivacija

Upravo je poziv u hrvatsku rukometnu reprezentaciju, kako sam kaže, bio ključan trenutak i "odskočna daska" koja mu je dala dodatni poticaj. Medalja sa Svjetskog prvenstva i povjerenje koje je dobio oslobodili su ga i na klupskoj razini, gdje je pod vodstvom trenera koji mu vjeruje odigrao najbolji rukomet u životu.

"Jedva sam čekao taj poziv. Prezahvalan sam ljudima iz HRS-a što su mi dali šansu u reprezentaciji Hrvatske, koji su mi omogućili da dočekam poziv u reprezentaciju. Svakom treningu i utakmici pristupio sam nasmijan, od srca. Svaki dan u reprezentaciji je prelijep i ja jednostavno uživam. Do kraja karijere ću uživati. Poklopile su se stvari koje sam tražio kroz cijelu karijeru i vjerujem da je još puno lijepih trenutaka ispred nas", s entuzijazmom govori Šoštarić.

Euro najteže natjecanje, ali Hrvatska ima svoje adute

Hrvatska na Europsko prvenstvo dolazi s velikim očekivanjima. Šoštarić se slaže s ocjenom da je Euro teže natjecanje od svjetske smotre, ali ističe da Hrvatska ima svoje jake adute s kojima može parirati svima.

'Zajedništvo je naša najveća snaga'

Kao primarnu snagu reprezentacije, Šoštarić ističe nevjerojatno zajedništvo. Iako su se neki od ključnih igrača oprostili nakon Svjetskog prvenstva, kostur reprezentacije je ostao, a priključili su se mladi igrači koji već sada igraju zapažene uloge u najvećim europskim klubovima.

"Naše zajedništvo je naša najveća snaga. Zanimljivo je vidjeti kako nakon treninga cijela reprezentacija zajedno sjedi na recepciji hotela, pijemo kavu, razgovaramo, smijemo se i konstantno gradimo atmosferu. Ta pozitivna energija se onda prenosi i na teren, gdje smo spremni 'potrošiti' se jedan za drugoga. Ako ostanemo zdravi i zadržimo taj duh, jako smo opasni za svakoga. Dagur Sigurdsson puno radi da se mi dobro osjećamo u reprezentaciji. Stvarno nas je dobro posložio. Sigurdsson puno radi na tome da je reprezentacija jedno zajedništvo, emocija. Jer, emocijom možeš puno toga postići, a Dagur to jako dobro zna."

Opasna skupina i pritisak na domaćinu Švedskoj

Hrvatska se nalazi u, prema mnogima, jednoj od najtežih skupina prvenstva s domaćinom Švedskom, uvijek neugodnom Nizozemskom i Gruzijom. Šoštarić upozorava kako nema mjesta podcjenjivanju.

"Ja sam prvi rekao kako je naša grupa na EP-u jedna od najtežih na turniru sigurno. Nikoga ne bih podcjenjivao. Svi koji igraju i prate rukomet znaju da su to sve kvalitetne reprezentacije. Svi će na EP-u biti spremni, gledat će naše prijašnje utakmice, skupljati informacije, proučavati... Prve dvije utakmice, protiv Nizozemske i Gruzije, bit će najbitnije da krenemo u pozitivnom smjeru. Šveđani su domaćini i favoriti, ali znam da imaju ogroman pritisak. Njihov izbornik je moj trener u klubu i znam koliko se od njih očekuje. Taj pritisak može biti naša prednost. Čuo sam i da će biti jako puno naših navijača, što će nam sigurno biti vjetar u leđa da pokušamo ušutkati njihovu publiku."

Obrana 5-1 kao tajno oružje

Ključ uspjeha na prošlom natjecanju bila je čvrsta i agresivna obrana 5-1, a Šoštarić vjeruje da će ona ponovno biti jedan od glavnih aduta Hrvatske.

"To je obrana koju je jako teško probiti. Možda se može postići neki šut izvana, ali imamo fenomenalne golmane. Malo reprezentacija, pogotovo skandinavskih, zna igrati protiv obrane 5-1. Oni većinom igraju protiv 6-0 obrane u svojim ligama. Iako će se sigurno pripremati, to nije nešto što osjećaju prirodno. To će biti naš veliki adut, a mi ćemo se pobrinuti da pripremimo i neka nova iznenađenja. Skrivali smo tu 5-1 obranu, čuvali ju od svih prije SP-a u Hrvatskoj, a vjerujem da ćemo u njoj imati snagu i sad na EP-u. Obrana 5-1 je dio nas, dio našeg identiteta, mi ju najbolje znamo igrati."

Poruka navijačima

Na kraju, Mario Šoštarić ističe da su očekivanja, kako javnosti tako i sama unutar svlačionice, uvijek najviša. Cilj je borba za medalju, ali put do tamo je dug i zahtijeva pristup utakmicu po utakmicu. Za ostvarenje velikog rezultata bit će potrebna i bezrezervna podrška s tribina i ispred malih ekrana.

"Hrvatska javnost uvijek očekuje najviše, a i mi sami od sebe. Ciljevi su najviši, ali nije zahvalno pričati o njima. Idemo se pripremiti najbolje što možemo. Moja poruka navijačima je da budu uz nas, i kad je dobro i kad je loše. Vidjeli su da se borimo i živimo jedan za drugoga. Njihova podrška, to zajedništvo koje nas veže, naša je najveća snaga. Budite naš osmi igrač, a mi ćemo se potruditi vratiti vam na najbolji mogući način", zaključio je Šoštarić.

