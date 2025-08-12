Ovdje će se pisati povijest? Trump i Putin u luksuznom resortu u kojem vrebaju medvjedi

Amerčki predsjednik Donald Trump postavio je ultimatum Vladimiru Putinu oko okončanja rata u Ukrajini. Rok istječe u petak, a za taj dan je dogovoren sastanak licem u lice između dvojice moćnika.

Poznato je da će sastanak biti na Aljasci, a nagađa se da bi se mogao održati u luksuznom Alyeska Resortu u Girdwoodu.

Smješten oko 48 kilometara od Anchoragea u planinama Chugach, resort je najveće skijalište u državi i nudi više od 500 hektara skijaških staza, slikovitu žičaru, restoran na vrhu Sedam ledenjaka i bogati spa centar.

U vrijeme održavanja blokirane rezervacije

Lokalni izbori tvrde kako nije moguće rezervirati mjesto u vrijeme održavanja samita, što pojačava nagađanja da bi se upravo ovdje mogao održati sastanak visokog profila.

Udaljena lokacija, stroge sigurnosne opcije i potpuna privatnost stvorili bi idealno okruženje za diplomatske pregovore.

Alyeska kombinira luksuzne sadržaje, prirodne ljepote i strateški položaj, što je čini atraktivnom kulisom za potencijalno povijesni sastanak.

Simbolični aspekt je također znakovit:

Aljaska je nekoć bila dio Rusije, a danas je najbliža točka SAD-a ruskim obalama.

Sjedinjene Države kupile su Aljasku od Ruskog Carstva 1867. godine za mizernih 7,2 milijuna dolara, odnosno dva centa po hektaru.

Prodaju je dogovarao ruski poslanik u SAD-u Eduard Stoeckl, a s američke strane pregovarač je bio William Seward, tadašnji američki državni tajnik.