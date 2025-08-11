Trump otkrio koju će rečenicu ponavljati Putinu: 'Trebat će mi dvije minute'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da će i Ukrajina i Rusija morati ustupiti teritorij jedna drugoj kako bi se okončao rat, a da će njegovi razgovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom biti usmjereni na procjenu mogućeg sporazuma.

Trump je na tiskovnoj konferenciji u Bijeloj kući rekao da će njegovi razgovori u petak s Putinom na Aljasci biti "sastanak ispipavanja situacije" kako bi utvrdio je li Putin spreman postići dogovor

Kazao je da će unutar dvije minute znati je li napredak moguć. "Razgovarat ću s Vladimirom Putinom i govorit ću mu: 'Moraš završiti ovaj rat. Moraš ga završiti'", rekao je Trump novinarima.

Zelenski spreman popustiti?

Trump je također kazao da bi budući sastanak mogao uključivati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te da bi mogao završiti kao trilateralan sastanak njih dvojice i Putina. Dodao je da će razgovarati i s europskim vođama ubrzo nakon sastanka s Putinom i da mu je cilj ubrzani prekid vatre u krvavom sukobu.

Isto tako, Telegraph piše da bi Ukrajina mogla pristati na prekid vatre i prepustiti teritorij koji je već pod kontrolom Rusije kao dio mirovnog plana uz potporu Europe.

Zelenski je rekao europskim čelnicima da moraju odbaciti bilo kakav dogovor koji je Trump predložio, a prema kojem bi Ukrajina trebala ustupiti dodatni teritorij, ali da bi Rusiji moglo biti dopušteno zadržati dio zemlje koju je već zauzela. To bi značilo zamrzavanje bojišnice na sadašnjim položajima i de facto predaju teritorija koji Rusija trenutačno drži u Luhansku, Donjecku, Zaporižju, Hersonu i na Krimu.

Rusi okupirali oko petinu teritorija

Trump je ranije spominjao razmjene teritorija, no ni Rusija ni Ukrajina nisu pokazale interes za teritorijalnim ustupcima u sklopu mirovnog sporazuma. Europljani se boje da bi veći ustupci za Rusiju mogli stvoriti sigurnosne probleme za zapad u budućnosti.

Ukrajina nastoji odbiti rusku invaziju otkako je započeo najveći i najsmrtonosniji rat u Europi od Drugog svjetskog rata u veljači 2022. Rusija rat opravdava, kako kaže, prijetnjom za vlastitu sigurnost koju predstavlja ukrajinsko približavanje zapadu. Kijev i zapadni saveznici tvrde da invazija predstavlja imperijalistički grabež teritorija.

Rusija trenutačno okupira oko petine ukrajinskog teritorija, a Ukrajina gotovo da i nema ruski teritorij pod svojom kontrolom. Trump je rekao: "Doći će do neke razmjene teritorija". "Znam to preko Rusije i preko razgovora sa svima za dobrobit Ukrajine", dodao je. Rekao je da je Rusija okupirala "veoma važan teritorij", no da "ćemo pokušati vratiti dio tog teritorija".

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju se za povijesni sastanak