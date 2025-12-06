Martinjak pred orgomnim ispitom, bori se protiv bivšeg UFC borca: 'Pakao će biti oslobođen'

Jedan od najdominantnijih boraca u svijetu boksa bez rukavica, Marko Martinjak, vraća se u ring. U londonskoj Indigo at The O2 areni će 21. veljače 2026. godine braniti svoju BKB titulu u bridgerweight kategoriji. Protivnik mu je opasni američki nokauter i bivši UFC veteran, Ike "Hurricane" Villanueva, u borbi koja obećava vatromet od prve sekunde.

Ovaj meč, koji će predvoditi priredbu BKB 51, predstavlja sraz dvojice bivših prvaka i boraca gladnih dokazivanja. Za Martinjaka je to prva obrana novostečenog pojasa i prilika da učvrsti svoju vladavinu, dok Villanueva traži put do drugog BKB pojasa u drugoj težinskoj kategoriji.

Kako je došlo do borbe?

Put do ovog okršaja bio je jasan i logičan. Marko Martinjak je u listopadu prošle godine u Leedsu ispisao povijest. Pobjedom nad Danom Podmoreom osvojio je BKB pojas u bridgerweight kategoriji, postavši tek drugi borac u povijesti promocije s titulama u dvije različite težinske divizije. Ubrzo nakon toga, odrekao se pojasa u super cruiserweight kategoriji kako bi se u potpunosti posvetio obrani novog trona.

S druge strane, Ike Villanueva, bivši BKB prvak teške kategorije, uspješno je debitirao u bridgerweight diviziji u studenom. U impresivnom nastupu svladao je Jaromea Hatcha, starog Martinjakovog rivala iz slavne trilogije. Tom pobjedom Villanueva se odmah profilirao kao prvi izazivač i zaslužio borbu za pojas.

Što je na kocki?

Ulog je ogroman za oba borca. Martinjak (12-2) želi dokazati da njegov pohod na novu kategoriju nije bio slučajan te započeti dugogodišnju dominaciju. Njegov nevjerojatan životni put, koji uključuje i izdržavanje zatvorske kazne od 2018. do 2022. godine, te povratak na vrh sporta, daje mu dodatnu motivaciju. "Bog mi je dao dar, a ja sam najbolji u nokautiranju ljudi", izjavio je jednom prilikom Martinjak, čija je priča o iskupljenju postala inspiracija.

Ike Villanueva (5-2) u ovaj meč ulazi s iskustvom iz UFC-a i statusom bivšeg prvaka. Pobjeda protiv borca Martinjakovog kalibra bila bi kruna njegove karijere u boksu bez rukavica. "Svoju BKB karijeru izgradio sam nokautirajući velike, ćelave bijelce poput Marka. Jedva čekam dodati 'Cara' na taj popis", samouvjereno je poručio Amerikanac.

Verbalni rat već je počeo, a Martinjakov odgovor bio je kratak i zlokoban: "Treniraj naporno i jedi dobro, Ike. Jer 21. veljače, pakao će biti oslobođen."

Ovaj meč nije samo borba za pojas, već i za nasljeđe. Organizacija BKB Bare Knuckle Boxing postala je najveća svjetska promocija boksa bez rukavica, a pobjednik ovog sraza s pravom će se smatrati jednim od najboljih boraca današnjice.

