Novi Mike Tyson mijenja lice i naličje boksa: 'To što se priča o njemu je istina'

Hrvoje Sep, poznati profesionalni hrvatski boksač iz BK Leonardo, gost je nove epizode podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Bivši olimpijac i iskusni profesionalac u otvorenom razgovoru secira trenutno stanje svjetskog boksa, komentira kontroverzne mečeve koji pune naslovnice, te nudi stručnu analizu karijera Filipa Hrgovića i nadolazećih zvijezda.

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr.

Razgovor s Hrvojem Sepom započeli smo osvrtom na Sepovu nedavnu pobjedu u Zagrebu, gdje je protivnika riješio za svega dvadesetak sekundi. Iako pobjeda izgleda impresivno, pozadina priče otkriva apsurde današnjeg profesionalnog sporta. Naime, Sep je taj meč prihvatio u posljednji trenutak kako bi zadovoljio birokratske forme.

Apsurd moderne boksačke 'aktivnosti'

Sep otkriva kako je imao potpisan ugovor za veliki meč u Londonu protiv visoko rangiranog protivnika, no borba je otkazana uz obrazloženje da nije bio "dovoljno boksački aktivan". To je, prema Sepu, samo simptom dubljeg problema u svijetu plemenite vještine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Borilački sport je došao u fazu gdje borci imaju jedan do dva nastupa godišnje, što je po meni kriminalno malo," istaknuo je Sep, ne skrivajući frustraciju trendovima gdje sportaši aktivno treniraju, a u ring ulaze prerijetko. Kako bi izbjegao slične probleme u budućnosti i zadovoljio pravilnike koji zahtijevaju svježe rezultate, uskočio je u ring protiv Aleksa Kesića i ekspresno završio posao, iskoristivši formu pripremanu za London.

Moses Itauma je izuzetno kvalitetan boksač. To je jedna nova vrsta teškaša, izuzetno brz. Visok je 196 centimetara, težak oko 110 kilograma, a izuzetno brz. Tehnički je odlično potkovan i taktički zreo već s 20 godina. Ono što boksač ima u 25-im ili 30-etim, on to ima već sa 20. godina. Hrvoje Sep u Maksanovom korneru.

Sep naglašava kako je unatoč renomeu i rezultatima, u posljednjih pet godina doživio tridesetak odbijenica za mečeve, što slikovito opisuje koliko je teško doći do prilike u današnjem boksu ako vas protivnici smatraju prevelikim rizikom.

Cirkus ili posao? Slučaj Jake Paul protiv Anthonyja Joshue

Neizbježna tema bio je i najavljeni meč između YouTubera Jakea Paula i bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue. Iako mnogi puristi na ovakve mečeve gledaju s gađenjem, Sep nudi pragmatičan, ali i kritičan pogled. Smatra da namještanja na tako visokoj razini nema, ali da je razlika u kvaliteti nemjerljiva.

"Jake Paul izgleda solidno, napreduje, radi s dobrim trenerima, ali on je i dalje u najmanju ruku drugorazredni borac," analizira Sep. "On nema ono osnovno boksačko znanje koje je ključno u velikim mečevima. Njegove šanse protiv Joshue su vrlo male."

Sep priznaje da ne bi odbio takvu ponudu jer je riječ o financijski iznimno unosnim mečevima koji osiguravaju egzistenciju, ali sa sportske strane, ishod je predvidljiv. Joshua je, unatoč svojim usponima i padovima, boksačka klasa za sebe.

'Novi Tyson' i fenomen Mosesa Itaume

Dok je Paul marketinški fenomen, pravi boksački svijet bruji o Mosesu Itaumi, mladom teškašu kojeg mnogi uspoređuju s Mikeom Tysonom. Na pitanje je li riječ samo o "hypeu" ili stvarnoj kvaliteti, Sep je bio jasan – Itauma je "the real deal".

"Je, izuzetno je kvalitetan boksač. To je jedna nova vrsta teškaša, izuzetno brz. Visok je 196 centimetara, težak oko 110 kilograma, a izuzetno brz. Tehnički je odlično potkovan i taktički zreo već s 20 godina. Ono što boksač ima u 25-im ili 30-etim, on to ima već sa 20. godina" objašnjava Sep.

Ipak, iskusni boksač upozorava na jedan ključni faktor koji tek treba testirati. Reakciju na specifičnu situaciju, odnosno situacija nokdauna. Kako će Itauma reagirati u kritičnoj situaciji, kad primi jedan ozbiljan, pravi udarac...

"Kad primiš pravi udarac na velikoj pozornici, u velikom meču, kako se ponašaš u takvoj situaciji, definira nastavak tvoje karijere," zaključuje Sep, predviđajući da je Itauma vjerojatno sljedeći svjetski prvak, pod uvjetom da položi taj test zrelosti.

Hrgović, 'Dinaridi' i krvave arkade

Posebnu pažnju Sep je posvetio svom bivšem klupskom kolegi, Filipu Hrgoviću. Osvrnuo se na česte kritike i zabrinutost javnosti zbog Hrgovićevih arkada koje u posljednjim mečevima često krvare. Sep u tome ne vidi prepreku za osvajanje svjetske titule, a cijelu situaciju je objasnio uz dozu humora i anatomije.

"Nije to slučajno, mi s Dinarida imamo malo jače izražene kosti," našalio se Sep, pa nastavio ozbiljnije:

"Ima boksača, poput Artura Gattija, koji su imali sličan problem, a bili su svjetski prvaci. To su najčešće manje posjekotine koje dobar kut može sanirati. Rijetkost je da posjekotina, poput one Vitalija Klička protiv Lennoxa Lewisa, bude toliko velika da prekine meč."

Sep smatra da se Hrgovićeva karijera vodi pametno, unatoč kritikama na tempo mečeva, te da "El Animal" i dalje pliva pri samom vrhu teške kategorije, čekajući svoju pravu priliku za napad na pojas.

Marko Martinjak, bare knuckle vladar

Za kraj, Sep se dotaknuo i popularnog bare knucklea i izrazio veliko poštovanje prema Marku Martinjaku, kojeg smatra apsolutnim vladarom u boksu bez rukavica...

"Marko Martinjak je tehnički superioran. On je bio prvak Hrvatske u boksu prije 15 godina i ta tehnička potkovanost mu omogućuje da se 'igra' s protivnicima u ringu bez rukavica. Većina boraca tamo su grubijani koji idu na snagu, a Marko ih školuje tehnikom," zaključio je Sep.

Iako je i sam dobivao ponude za razne formate borbe, Hrvoje Sep ostaje fokusiran na klasični boks, tražeći nove izazove i priliku da svoje bogato iskustvo još jednom dokaže na velikoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Prkosi zakonima fizike i gledat ćemo ga na FNC 25: 'Djelomično podsjeća na Aspinalla'