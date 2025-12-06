FREEMAIL
SPRIJEČILI VEĆU TRAGEDIJU /

Sjećate se heroja koji su ljetos spasili majku i dijete iz Drave? Dobili su posebno priznanje
Foto: Hgss, Pixsell/Rtl Danas

Vidjevši da se utapaju, trojac iz Belišća im je priskočio u pomoć. Ženu i mlađeg dječaka su izvukli iz rijeke i reanimirali

6.12.2025.
14:12
Dunja Stanković
Hgss, Pixsell/Rtl Danas
Heroju Emanuelu Horvatinčeku i još dvojici muškaraca iz Belišća, koji su riskirali živote da spase majku i dijete iz Drave ranije ovoga ljeta, dodijeljena je Povelja humanosti Osječko-baranjske županije.

"Iskreno, danas teško o tome pričam i teško se s time nosim, jer jednog dječaka nisam uspio spasiti. Znamo kako se obitelj s time nosi", kazao je Horvatinček na dodjeli u subotu, prenosi SiB. 

Sve se dogodilo u srpnju kada je devetogodišnji dječak nestao u Dravi dok je s majkom (31) i bratom (6) bio na kupanju. Vidjevši da se utapaju, trojac iz Belišća im je priskočio u pomoć. Ženu i mlađeg dječaka su izvukli iz rijeke, a potom i reanimirali. 

Sjećate se heroja koji su ljetos spasili majku i dijete iz Drave? Dobili su posebno priznanje
Foto: ObŽ/sib

Tijelo starijeg dječaka, nažalost je pronađeno nekoliko dana kasnije u Dravi blizu mjesta Nard, nekoliko kilometra od mjesta gdje je nestao. 

U dramatičnim trenucima Horvatinček je bio u teretani s prijateljem Ivanom Jozićem koji je također zaslužio Povelju za humana djela, kao i Toni Šabjan koji se kobnog srpanjskog dana zatekao kraj mosta na Dravi. 

'Napravili smo sve što smo mogli'

Čuo je, prisjeća se, gdje Toni viče da plutaju tri tijela u Dravi. Bez razmišljanja je skočio u Dravu i najprije izvukao majku na ponton nakon čega je kolega Toni, kaže, započeo reanimaciju.

"Tada sam vidio dijete no jedva, jer je tijelo bilo okomito u vodi i vidio sam samo tjeme. Drava ga je nosila prema crpilištu, no uspio sam dječaka izvući", prisjetio je Horvatinečk. 

Jozić je zatim preuzeo spašeno dijete. a Hitna pomoć krenula s uputama reanimacije. 

Majku su uspjeli pridobiti nakon četiri minute. Jozić je zatim krenuo dozivati dječaka: “Molio ga je da diše, no nije bilo znakova. Trajalo je to do oko osam minuta i bili smo svjesni da je dijete dugo bez kisika. No, tada je došla Hitna pomoć i sve je bilo u redu“, prisjetio se Horvatinček. 

Drugo dijete, nažalost, u vodi više nije vidio. "Napravili smo što smo mogli i to bez razmišljanja", ističe Horvatinček, jedan od heroja koji je neizmjerno zahvalan na dodijeljenoj Povelji. 

Trojica su heroja nakon spašavanja stali pred kamere RTL-a Danas i opisali kako su tekli trenuci u kojima je svaka sekunda bila važna. Tada su kazali kako se nadaju da se slične tragedije više neće ponoviti, no istaknuli su spremnost spašavanja u slučaju da se opet zateknu u biti ili ne biti situaciji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Heroji iz Belišća opisali dramatične trenutke

