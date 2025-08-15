Pogledajte konvoj blindiranih vozila koji prevozi Putina: Avion čeka polijetanje

Ruski predsjednik Vladimir Putin viđen je kako putuje na pacifičku obalu uoči dugo očekivanog samita s Donaldom Trumpom na Aljasci, s masivnim konvojem koji juri zatvorenim cestama.

Snimke prikazuju dugi red crnih oklopnih vozila koja jure cestom, okružena blještavim policijskim automobilima, a na kraju konvoja je vozilo hitne pomoći.

Jake mjere sigurnosti poduzete su uoči sastanka s Trumpom koji će se prvi puta susresti uživo nakon 2018. godine.

Očekuje se da će se razgovori, koji se održavaju u kontekstu tekućeg rata u Ukrajini, usredotočiti na pronalaženje puta prema prekidu vatre.

Trump je produžio poziv na prijedlog ruskog čelnika, ali američki predsjednik je od tada zauzeo obrambeni stav i upozorio da bi sastanak mogao završiti u roku od nekoliko minuta ako Putin ne pristane na kompromis.

Svaku riječ i gestu pomno će pratiti europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji nije bio uključen i javno je odbio Trumpov pritisak da preda teritorij koji je Rusija zauzela.

Trump, koji se obično voli hvaliti svojim vještinama sklapanja dogovora, nazvao je samit "sastankom za ispitivanje" kako bi testirao Putina.

"Ja sam predsjednik i on se neće petljati sa mnom. Ako je sastanak loš, završit će vrlo brzo, a ako je dobar, na kraju ćemo postići mir u prilično bliskoj budućnosti“, rekao je Trump, koji je samitu dao šansu jedan prema četiri za neuspjeh.

Trump je obećao konzultirati se s europskim čelnicima i Zelenskim, rekavši da će se svaki konačni dogovor postići na trostranom sastanku s Trumpom i ukrajinskim predsjednikom kako bi se "podijelio" teritorij.

Razgovori bi trebali započeti u petak u 11.30 sati po lokalnom vremenu u zračnoj bazi Elmendorf, najvećoj američkoj vojnoj bazi na Aljasci i bazi za nadzor Sovjetskog Saveza iz Hladnog rata.

Povijesnom značaju doprinosi i činjenica da su Sjedinjene Države 1867. kupile Aljasku od Rusije - sporazum koji je Moskva navela kako bi pokazala legitimnost zamjene teritorija.

Kremlj je izjavio da očekuje da će se Putin i Trump sastati nasamo s prevoditeljima prije radnog ručka s pomoćnicima.

Ne očekuje se da će se niti jedan od čelnika vratiti iz baze u najveći grad na Aljasci, Anchorage, gdje su prosvjednici postavili znakove solidarnosti s Ukrajinom.

Putin se suočava s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, što ga je navelo da oštro smanji putovanja od rata.

No, Sjedinjene Države nisu stranka Haaškog suda, a Trumpovo Ministarstvo financija privremeno je ublažilo sankcije visokim ruskim dužnosnicima kako bi im omogućilo putovanje i korištenje bankovnih kartica na Aljasci.

Sastanak na vrhu održava se usred eskalacije vojne aktivnosti u istočnoj Ukrajini, posebno u regiji Donjeck, gdje su ruske snage pokrenule brzu ofenzivu.

Zelenski je odlučno odbacio svaki sporazum koji uključuje odustajanje od većeg teritorija, navodeći ustavne i sigurnosne probleme. Predsjednik Trump naznačio je da bi svaki potencijalni mirovni sporazum mogao uključivati ​​teritorijalne prilagodbe, sugerirajući "određenu zamjenu" teritorija.

Međutim, ukrajinski dužnosnici izrazili su zabrinutost da bi takvi prijedlozi mogli potkopati suverenitet Ukrajine. Samit se smatra ključnim trenutkom u tekućem sukobu, s potencijalom da ili utrje put prekidu vatre ili produbi podjele.