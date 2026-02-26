Uznemirujuće fotografije nekadašnje slavne ljepotice: Preživljava na ulici i leži u bolovima...

Bivša manekenka i fitness model Loni Willison (42) ponovno je u središtu pozornosti medija i to zbog zabrinjavajućih fotografija koje svjedoče o njezinu sve lošijem stanju. Kako navode strani tabloidi, nikada nije izgledala lošije – vidno iscrpljena, raščupane kose i zapuštenog izgleda, snimljena je na ulicama Los Angelesa kako pretražuje kontejnere u potrazi za osnovnim potrepštinama i potom slaže improvizirani ležaj na ulazu zatvorenog restorana Fig & Olive u Los Angelesu.

Foto: NORTH-SUNSET/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Nekadašnja supruga glumca Jeremy Jackson, poznatog po ulozi u seriji Baywatch, posljednjih godina živi kao beskućnica. Najnovije fotografije, koje su objavili paparazzi, prikazuju je kako gura kolica puna stvari i sama luta gradom. Promatrači ističu da je njezino stanje iz mjeseca u mjesec sve gore te da djeluje sve bolesnije, krhkije i iscrpljenije.

Od glamura do ulice

Inače, Willison je karijeru gradila kao model i osobna trenerica, a pojavljivala se u fitness i lifestyle magazinima početkom 2000-ih. Zahvaljujući atraktivnom izgledu i angažmanima u modnoj industriji, brzo je postala dio društvene scene u Hollywoodu. Šira javnost za nju je doznala i zbog braka s glumcem Jeremy Jackson, poznatim po ulozi u seriji Baywatch. Par se vjenčao 2012. godine, no brak je potrajao tek nešto više od godinu dana.

Foto: Profimedia

Nakon razvoda, njezin se život počeo mijenjati. U medijskim istupima spominjali su se problemi u braku, uključujući navode o obiteljskom nasilju i nestabilnim odnosima. U godinama koje su uslijedile Willison se postupno povukla iz javnog života, a potom su se pojavile informacije o financijskim poteškoćama i gubitku posla. Ostala je bez doma te je počela živjeti na ulici.

Foto: Profimedia

Strani mediji posljednjih su je godina više puta fotografirali na ulicama Los Angelesa kako gura kolica s osobnim stvarima, pretražuje kontejnere i spava na otvorenom. U nekim ranijim razgovorima s novinarima tvrdila je da je izgubila sve nakon živčanog sloma te da pati od problema s mentalnim zdravljem. Unatoč ponuđenoj pomoći, navodno ju je više puta odbila, ističući da se oslanja sama na sebe.

