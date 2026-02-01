Nuspojave koje znače da uzimate previše ovog minerala: 'Za djecu može biti kobno'

Određeni vitamini i minerali ključni su za pravilno funkcioniranje našeg tijela. Iako bi većinu potrebnih nutrijenata trebali unositi zdravom i uravnoteženom prehranom, neki se odlučuju za dodatke prehrani kako bi nadoknadili eventualne manjkove.

Jedan od takvih dodataka je željezo, mineral koji u tijelu proizvodi hemoglobin, ključan za prijenos kisika u krvi. Bez dovoljno željeza može doći do anemije, stanja koje uzrokuje umor i nedostatak energije.

Znakovi koji upozoravaju na predoziranje

Iako su dodaci željeza korisni u liječenju anemije, važno je biti oprezan. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) na svojim stranicama upozorava na opasnosti prekomjernog unosa. Ako uzimate "previše" željeza, mogli biste osjetiti neugodne nuspojave. To su prvenstveno zatvor, mučnina, povraćanje i bolovi u trbuhu.

Pojava ovih simptoma jasan je pokazatelj da biste trebali smanjiti unos željeza. Poseban oprez nužan je kod djece, za koju prevelike doze mogu biti kobne.

"Vrlo visoke doze željeza mogu biti smrtonosne, osobito ako ih uzimaju djeca, stoga uvijek držite dodatke željeza izvan njihovog dohvata", ističe NHS. Visokom dozom željeza za odrasle smatra se sve iznad 20 mg dnevno.

Koliko željeza je dovoljno?

Preporučene dnevne doze željeza razlikuju se ovisno o spolu i dobi. Prema preporukama NHS-a, dnevne potrebe su sljedeće:

8,7 miligrama dnevno za muškarce starije od 19 godina

14,8 miligrama dnevno za žene u dobi od 19 do 49 godina

8,7 miligrama dnevno za žene starije od 50 godina

Žene koje i nakon 50. godine imaju menstruaciju mogu imati iste potrebe za željezom kao i mlađe žene, odnosno 14,8 miligrama dnevno. Većina ljudi trebala bi moći unijeti dovoljno željeza raznolikom i uravnoteženom prehranom.

Ako ipak uzimate dodatke prehrani, važno je ne pretjerivati jer to može biti štetno. Smatra se da unos do 17 miligrama željeza dnevno putem dodataka vjerojatno neće uzrokovati nikakvu štetu, no s uzimanjem viših doza smije se nastaviti isključivo prema savjetu liječnika.

Prirodni izvori željeza u hrani

Umjesto dodataka, željezo je uvijek bolje unositi putem hrane. Dobri izvori uključuju jetru, koju bi trudnice trebale izbjegavati, te crveno meso, čiji se unos preporučuje ograničiti zbog potencijalnog rizika od raka crijeva. Odlični biljni izvori su mahunarke poput crvenog graha, edamame graha i slanutka. Također, željezom su bogati orašasti plodovi, sušeno voće poput marelica, obogaćene žitarice za doručak i sojino brašno.

Kako prepoznati manjak željeza?

S druge strane, važno je prepoznati i simptome manjka željeza. Anemija uzrokovana nedostatkom željeza može se očitovati kroz opći umor i nedostatak energije, kratkoću daha te osjećaj lupanja srca. Fizički znakovi mogu uključivati bljedilo kože, ispadanje kose te promjene na noktima, koji mogu postati lomljivi ili poprimiti žličasti oblik, piše Mirror.

Neki ljudi mogu doživjeti i neobične simptome poput zujanja u ušima (tinitus), promijenjenog osjeta okusa, svrbeža ili bolnog jezika. U rjeđim slučajevima javlja se i pika, poremećaj koji uzrokuje želju za jedenjem nejestivih stvari poput papira ili leda. Mogu se pojaviti i poteškoće s gutanjem, bolne ranice u kutovima usana te sindrom nemirnih nogu.

Ako sumnjate da imate anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza, važno je potražiti stručnu pomoć. Obratite se svojem liječniku opće prakse koji će vas uputiti na potrebne pretrage i odrediti odgovarajuću terapiju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem