Stručnjaci upozoravaju: 'Plavi ponedjeljak može utjecati na podsvijest, ovako se možete oduprijeti'

"Plavi ponedjeljak ('Blue Monday')" je naziv za treći ponedjeljak u siječnju te se još naziva "najdepresivniji dan u godini", a ove godine to je 19. siječnja.

Što je Blue Monday?

Plavi ponedjeljak nema nikakvu znanstvenu osnovu, već se radi o konceptu kojeg je osmislio psiholog Cliff Arnall 2005. godine za marketinšku kampanju jedne putničke agencije.

Kako bi odredio koji će dan u siječnju padati Plavi ponedjeljak svake godine, Arnall je osmislio složenu formulu koja uzima u obzir niz čimbenika, uključujući: vrijeme, razinu duga, mjesečnu plaću, vrijeme proteklo od Božića, koliko dugo osoba nije ispunila svoje novogodišnje odluke, razinu motivacije i potrebu za djelovanjem, piše Medical News Today.

Plavi ponedjeljak ne pada na isti datum svake godine, ali mora biti ponedjeljak u siječnju, i obično je to onaj treći u mjesecu.

Premisa je da će najtmurniji dan u godini biti obilježen lošim vremenom, krivnjom zbog nemogućnosti praćenja ciljeva postavljenih za Novu godinu, brigama oko novca i kontrastom između nedavnog blagdanskog veselja i surovog povratka u svakodnevicu.

Najdepresivniji dan u godini

Razna istraživanja nisu dokazala da je treći ponedjeljak u siječnju doista najdepresivniji dan u godini.

"Istraživanje na razini populacije ne podržava ideju o jednom 'najdepresivnijem' danu. Velike studije sugeriraju da mentalno blagostanje fluktuira tijekom tjedna, često padajući sredinom tjedna, a ne ponedjeljkom", rekao je za Medical News Today dr. Dimitrios Paschos, konzultant psihijatar u Re:Cognition Health.

Iako nema znanstvene osnove, Plavi ponedjeljak je brzo zaživio po društvenim mrežama i medijima. Taj pojam osmišljen je kako bi se motiviralo ljude da planiraju odmore i poboljšaju raspoloženje. No, stručnjaci upozoravaju da bi Plavi ponedjeljak mogao utjecati na ljudsku podsvijest, te ga učiniti danom kada bi mnogi mogli biti tužni bez nekog razloga jer su "bombardirani" tim pojmom. Osim toga, za ljude s već postojećim mentalnim poteškoćama, ovo uvjerenje može pogoršati simptome.

Kako se boriti protiv 'Plavog ponedjeljka'?

Kraj blagdana, minusi na karticama, pritisak obaveza na poslu, nedostatak sunčeve svjetlosti te hladni i kratki dani mogu mnogima utjecati na raspoloženje. Slučajno se može dogoditi da se baš u ponedjeljak, 19. siječnja, osjećate najgore i bez ikakvog izlaza. Stručnjaci preporučuju da se pozabavite čimbenicima koji utječu na vaše mentalno zdravlje, da poradite na njima te ako se osjećate vrlo loše, potražite stručnu pomoć.

Jedan od stvarnih razloga lošeg raspoloženja može biti sezonski afektivni poremećaj (SAP). To je vrsta depresije koju izazivaju sezonske promjene. Obično simptomi počinju u jesen ili zimu. Točan uzrok SAD-a nije poznat. Doprinoseći faktori mogu varirati od osobe do osobe, piše Healthline.

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da se lakše nosite sa SAP-om te vam mogu olakšati "Plavi ponedjeljak".

1. Uzmite kratki psihološki odmor

Mayra Mendez, doktorica znanosti, licencirana psihoterapeutkinja i koordinatorica programa za intelektualne i razvojne teškoće i usluge mentalnog zdravlja u Centru za razvoj djeteta i obitelji Providence Saint John u Santa Monici u Kaliforniji (Providence Saint John’s Child and Family Development Center), rekla je za Healthline da je u redu osjećati se preopterećeno, pa čak i iritirano životom ponekad.

"Kada se osjećate loše, razmislite o tome da obavite zadatak koji vas odvlači od preopterećenja i vodi prema sretnijem mjestu, čak i ako je to samo na nekoliko minuta“, rekla je.

"To može uključivati ​​bavljenje rukotvorinama, čitanje knjige s vašeg popisa želja, odlazak u kino, kuhanje omiljenog jela ili poslastice, traženje novog recepta ili slušanje inspirativne poruke. Činjenje nečega što je zanimljivo i možda čak malo posebno, nudi priliku da se osjećate da imate kontrolu i brinete o sebi", objasnila je.

2. Povežite se s prirodom

Mendez je primijetila da prirodni svijet ima "ogromne iscjeliteljske moći", posebno životinje.

"Odvojite malo vremena da dodirnete, igrate se ili 'razgovarate' sa svojim kućnim ljubimcem ako ga imate. Ako ga nemate, postoje bezbrojni načini druženja sa životinjama u prirodi", rekla je.

Predložila je da mirno prošetate susjedstvom i osluškujete "ptice koje cvrkuću, promatrate guštera koji je projurio, pse koji šetaju sa svojim vlasnicima, mačku koja stoji uz neku kuću ili vjeverice koje razigrano jure po drveću".

Ova jednostavna, kratka vježba može pomoći u "opuštanju uma i promjeni negativnih misli".

3. Odmorite se od rutine

Mendez je preporučila da se odmorite "od konvencionalnih, predvidljivih i očekivanih rutina".

"Krenite na putovanje; obiđite onaj muzej koji ste željeli posjetiti posljednjih godinu dana", predložila je.

"To vam omogućuje da izađete iz melodrame koja se odvija u vašem umu i pruža priliku za interakciju koja bi inače mogla biti zanemarena ili izbjegnuta."

4. Napravite malu promjenu

Mendez je predložila da "prihvatite jednostavne i lako upravljive promjene u životu".

"Na primjer, promijenite namještaj u domu, prenamijenite nešto što više nema smisla, 'pospremite' svoj život od fizičkog prostora do mentalnog", rekla je.

"Ova strategija aktivira kreativne sokove i povećava šanse da male promjene donesu veći osjećaj svrhe i vrijednosti životu u trenutku. To može biti posebno korisno nekome tko se osjeća zaglavljenim u životnoj muci i otvara put novim perspektivama ili stavovima", napomenula je.

5. Nosite svoju omiljenu odjevnu kombinaciju

Zvuči prejednostavno, ali oblačenje vaše "posebne" odjeće moglo bi vam dati poticaj potreban da se oslobodite depresivnih misli.

"Nemojte čuvati tu posebnu košulju ili haljinu za neplanirani budući događaj koji se može, a i ne mora dogoditi", rekla je Mendez. "Nosite je sada. Možda će vam podići raspoloženje i samopouzdanje."

6. Dobro se naspavajte

Dobro spavanje ključno je za mentalno i fizičko zdravlje. Stvaranje rutine spavanja, poput istog vremena odlaska na spavanje i buđenja, može poboljšati kvalitetu sna. Izbjegavanje teških obroka i ekrana prije spavanja, kao i smanjenje stresa, pomaže opuštanju i omogućuje dubok san koji je nužan za obnovu tijela i uma.

7. Ne zaboravite na redovitu fizičku aktivnost

Tjelovježba je odličan način da poboljšamo raspoloženje i zdravlje općenito. Redovito kretanje, bilo da se radi o brzim šetnjama, trčanju ili vježbama u teretani, pomaže oslobađanju endorfina, hormona sreće. Također, fizička aktivnost može smanjiti stres i anksioznost, poboljšati kvalitetu sna te povećati energiju tijekom dana.

8. Stvorite iščekivanje

"Kako bismo si popravili raspoloženje, možemo razmisliti o tome što učiniti da stvorimo iščekivanje. Iako nešto pozitivno čemu se možemo veseliti, poput proljetnog odmora, može pružiti sličan poticaj, postoje neposredniji (i jeftiniji) načini za stvaranje uzbuđenja koje podržava našu dobrobit", rekla je za Healthline Eileen Anderson, dr. med., direktorica Odjela za obrazovanje, bioetiku i medicinske humanističke znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Case Western Reserve u Ohiju.

Anderson je objasnila kako učenje nečeg novog može dugoročno pomoći mozgu, uključujući smanjenje rizika od demencije.

"Zašto se ne biste radovali novoj avanturi ili iskustvu učenja? Pohađanje tečajeva za nove aktivnosti, bilo da se radi o tečaju kuhanja ili radionici meditacije, stvara pozitivan osjećaj iščekivanja uz malu dozu uzbuđenja", rekla je.

Za ljude sa socijalnom anksioznošću predložila je "istraživanje online opcija koje omogućuju novo iskustvo, ali i psihološku sigurnost doma."

"U svakom slučaju, strukturirano, novo iskustvo kojem se možete radovati može vam pomoći da prevladate postblagdansku depresiju. A možda ćete čak pronaći i novi hobi koji volite", rekla je.

9. Pronađite prilike za smijeh

Kao što stara izreka kaže, smijeh je često najbolji lijek.

Gledanje humorističnih videa još je jedna jednostavna, ali učinkovita strategija, prema Jayu Serleu, doktoru znanosti, kliničkom psihologu u The Ohana Luxury Rehab, HI.

"Istraživanja pokazuju da smijeh može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti. Gledanje smiješnih videa ili TV emisija može pomoći bez obzira imate li postblagdansku depresiju ili ste jednostavno imali loš dan na poslu."

Slično tome, Sophia Spencer, specijalistica socijalne psihologije i psihoterapeutkinja mentalnog zdravlja u Socially Fearlessu, predložila je stvaranje više prilika za smijeh u društvu.

"U jednoj od prvih studija koje su istraživale neuroznanost zajedničkog smijeha, istraživači su otkrili da smijeh u društvu dovodi do oslobađanja endorfina u određenim regijama mozga. Endorfini ublažavaju bol, smanjuju stres i poboljšavaju raspoloženje", rekla je.

Spencer je objasnila da smijeh u društvu može igrati važnu ulogu u podržavanju raspoloženja, ali također jača i održava odnose, "što ublažava stres i loše raspoloženje. Dakle, proaktivno stvaranje prilika za smijeh može vam pomoći u poboljšanju raspoloženja u siječnju i odbijanju siječanjske depresije".

10. Napravite digitalni detoks

Kada ljudi provode dosta vremena na društvenim mrežama, to može negativno utjecati na samopouzdanje. Ako provedete samo jedan dan bez mobilnog uređaja i posvetite se prirodi, to će povećati sreću i samopouzdanje. Štoviše, stručnjaci vjeruju da ograničeno korištenje društvenih medija može povećati produktivnost i poboljšati san.

11. Poboljšajte prehranu

Hrana koju jedemo ima izravan utjecaj na naše emocionalno stanje i energiju. Uravnotežena prehrana bogata povrćem, voćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima može poboljšati mentalnu jasnoću i raspoloženje. Istraživanja su pokazala da dijete poput mediteranske smanjuju rizik od depresije za 25 posto. Također, izbjegavanje prekomjernog unosa kofeina, šećera i alkohola pomaže održati stabilnu energiju tijekom dana.

