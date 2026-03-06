Zlatna olimpijka odbila Trumpa: 'Naše je pravo birati što podržavamo, a što ne'

Američka klizačica Amber Glenn neće ponijeti svoju zlatnu medalju sa Zimskih olimpijskih igara u Bijelu kuću, piše US Weekly.

Na upit o tome što misli o tome što su neki olimpijci odbili odlazak predsjedniku Donaldu Trumpu, Glenn je odgovorila:

"Ja sam također odlučila da ne idem, pa ih ni najmanje ne krivim“, rekla je Glenn i objasnila: "Naše je pravo moći birati što podržavamo, a što ne, i mislim da je to odluka koju svaka osoba ima pravo donijeti.“

Odbijanje takve prilike nije novost tijekom Trumpove administracije. Nedavno je ženska hokejska reprezentacija odlučila za sada preskočiti posjet Bijeloj kući – navodeći "ranije zakazane akademske i profesionalne obaveze“, ali čini se da bi mogli pokušati neki kasniji termin.

Muška ekipa odlučila je prihvatiti poziv i posjetila Trumpa, iako neki igrači iz tima nisu bili prisutni. Većina je rekla da žele što prije natrag u svoje NHL klubove kako bi se pripremili za završnicu do Stanley Cupa.

No sigurno je reći da, ako američki tim u umjetničkom klizanju ikad ode… Glenn će ostati po strani.

