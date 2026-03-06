FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE PRVA /

Zlatna olimpijka odbila Trumpa: 'Naše je pravo birati što podržavamo, a što ne'

Zlatna olimpijka odbila Trumpa: 'Naše je pravo birati što podržavamo, a što ne'
×
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Odbijanje takve prilike nije novost tijekom Trumpove administracije. Nedavno je ženska hokejska reprezentacija odlučila za sada preskočiti posjet Bijeloj kući

6.3.2026.
21:03
Sportski.net
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka klizačica Amber Glenn neće ponijeti svoju zlatnu medalju sa Zimskih olimpijskih igara u Bijelu kuću, piše US Weekly.

Na upit o tome što misli o tome što su neki olimpijci odbili odlazak predsjedniku Donaldu Trumpu, Glenn je odgovorila:

"Ja sam također odlučila da ne idem, pa ih ni najmanje ne krivim“, rekla je Glenn i objasnila: "Naše je pravo moći birati što podržavamo, a što ne, i mislim da je to odluka koju svaka osoba ima pravo donijeti.“

Odbijanje takve prilike nije novost tijekom Trumpove administracije. Nedavno je ženska hokejska reprezentacija odlučila za sada preskočiti posjet Bijeloj kući – navodeći "ranije zakazane akademske i profesionalne obaveze“, ali čini se da bi mogli pokušati neki kasniji termin.

Muška ekipa odlučila je prihvatiti poziv i posjetila Trumpa, iako neki igrači iz tima nisu bili prisutni. Većina je rekla da žele što prije natrag u svoje NHL klubove kako bi se pripremili za završnicu do Stanley Cupa.

No sigurno je reći da, ako američki tim u umjetničkom klizanju ikad ode… Glenn će ostati po strani.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

Zimske Olimpijske Igre 2026Donald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx