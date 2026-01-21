Održite formu bez odlaska u teretanu: Za ove vježbe vam ne treba oprema

Zimski period karakteriziraju niže temperature i kraće trajanje dana, što često rezultira smanjenom motivacijom za tjelesnom aktivnošću. Sklonost boravku u toplini doma nerijetko prevladava nad odlascima u teretanu ili vježbanjem na otvorenom.

Međutim, održavanje kontinuiteta tjelesne aktivnosti od presudne je važnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Rješenje leži u provedbi učinkovitog treninga u udobnosti vlastitog doma, piše Healthline.

Foto: Pexels

Višestruke koristi vježbanja kod kuće

Tjelesna aktivnost tijekom zimskih mjeseci nije isključivo metoda za održavanje forme, već predstavlja i značajan doprinos jačanju imunosnog sustava, čime organizam postaje otporniji na sezonske prehlade i viroze. Redovita tjelovježba potiče metabolizam i pridonosi sprječavanju nakupljanja prekomjerne tjelesne mase, što je čest izazov tijekom blagdanskog razdoblja.

Treninzi kod kuće imaju značajan pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje jer potiču oslobađanje endorfina, poznatih kao hormoni sreće. Time se učinkovito smanjuje razina stresa i ublažavaju simptomi sezonskog afektivnog poremećaja.

Dolazi do poboljšanja kvalitete sna i povećanja razine energije, što je od iznimne važnosti u razdoblju kada nedostatak sunčeve svjetlosti može uzrokovati osjećaj umora.

Foto: Pexels

Vježbanje bez teretane

Za provedbu kvalitetnog treninga nije nužna skupa oprema niti velik prostor. Vježbe koje koriste otpor vlastitog tijela iznimno su učinkovite i mogu se prilagoditi svakoj razini tjelesne pripremljenosti. Prije početka svakog treninga, ključno je pripremiti tijelo desetominutnim zagrijavanjem, koje može uključivati aktivnosti poput marširanja u mjestu i dinamičkog istezanja.

Nakon zagrijavanja slijedi glavni dio treninga. Čučnjevi predstavljaju temeljnu vježbu koja aktivira mišiće nogu, stražnjice i trupa. Sklekovi, koji se mogu izvoditi u klasičnoj ili modificiranoj verziji na koljenima, usmjereni su na jačanje gornjeg dijela tijela.

Izdržaj (plank) je statična vježba idealna za jačanje mišića trupa i poboljšanje posturalne stabilnosti, dok iskoraci ciljano aktiviraju mišiće nogu i unaprjeđuju ravnotežu. Navedene vježbe mogu se kombinirati u formatu kružnog treninga, pri čemu se svaka vježba izvodi u rasponu od deset do petnaest ponavljanja kroz nekoliko serija, uz kratke stanke za odmor.

Ključ uspjeha leži u dosljednosti

Najveći izazov kod treniranja kod kuće jest održavanje motivacije i discipline. Postavljanje realnih i dostižnih ciljeva, kao što je vježbanje tri puta tjedno, znatno je učinkovitije od postavljanja nerealnih očekivanja. Kreiranje rutine, odnosno izvođenje treninga u isto vrijeme, pomaže u transformaciji tjelesne aktivnosti u trajnu naviku.

Preporučuje se odrediti specifičan prostor u domu namijenjen isključivo vježbanju kako bi se potaknula mentalna priprema za trening. Praćenje napretka, bilo vođenjem bilješki ili korištenjem aplikacija, može poslužiti kao dodatni izvor motivacije. Važno je osluškivati signale vlastitog tijela; odmor je jednako ključan segment procesa kao i sama tjelesna aktivnost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'