Čestitke stižu sa svih strana: Ovako je vrh hrvatske politike čestitao brončanim rukometašima

Čestitke hrvatskim rukometašima nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj stižu sa svih strana.

Rukometašima su čestitali predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković, ministar sporta Tonči Glavina, čelnici Hrvatskog olimpijskog odbora....

"Čestitam hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na brončanoj medalji osvojenoj na Europskom prvenstvu. Još jedna u nizu medalja koju naši rukometaši donose u Hrvatsku samo potvrđuje kako je hrvatski rukomet i dalje u europskom i svjetskom vrhu. A srčana igra hrvatskih rukometaša kada je najteže, kroz cijelo ovo prvenstvo, ujedno je i poruka svim našim suparnicima kako će hrvatski rukomet i dalje ostati u svjetskom vrhu. Još jednom čestitam hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurdssonu," objavio je predsjednik na Instagramu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je poručio kako su rukometaši "novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa."

"Dragi hrvatski rukometaši, iskreno i od srca vam čestitam na novom impresivnom ostvarenju, osvajanju brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. U protekla dva tjedna uspjeli ste sve ljubitelje sporta u Domovini ponovno prikovati za televizijske ekrane. Kao i toliko puta dosad, svjedočili smo vašem zajedništvu u bespoštednoj borbi za hrvatski dres, vašem nevjerojatnom htijenju, mnogim ozljedama unatoč, te vašoj izuzetnoj mentalnoj snazi i rukometnoj vještini. Svojim ste novim uspjehom nanovo potvrdili mjesto ove generacije u vrhu europskog i svjetskog rukometa. Uživajte u svome uspjehu jer ste ga itekako zaslužili," poručio je Jandroković čestitavši i izborniku Daguru Sigurdssonu, cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom rukometnom savezu.

Rukometašima je čestirao i premijer Plenković.

"Od srca čestitamo hrvatskim rukometašimana izvrsnoj igri na Europskom prvenstvu i osvajanju još jedne medalje. Zahvaljujući vašoj borbenosti, hrabrosti i talentu Hrvatska je u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ponosni smo na vas i radujemo se budućim uspjesima," napisao je premijer na Instagramu.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je čestitao rukometašima na čak 16. medalji s velikih natjecanja.

"Naša rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju pobjedivši Island 34-33 i time Hrvatskoj donijela ukupno 16. medalju s velikih natjecanja. Bravo dečki, čestitamo vam na velikoj pobjedi! Ponosni smo na vas," poručio je ministar.

Čestitku rukometašima uputili su i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač.

"Dragi naši rukometaši, drugu godinu zaredom razveselili ste nas i učinili ponosnima donoseći odličje s velikog međunarodnog natjecanja. Unatoč brojnim nedaćama koje su vas pratile na EP-u, pokazali ste veliko hrvatsko srce, ostavili zadnji atom snage na parketu te se u iznimno jakoj konkurenciji zasluženo okitili brončanim odličjem. U ime hrvatske olimpijske obitelji i osobno ime primite najsrdačnije čestitke za taj velebni uspjeh. Osim rukometašima, izborniku Daguru Sigurdssonu i njegovu stručnom stožeru, čestitku upućujemo i cijelom Hrvatskom rukometnom savezu na čelu s predsjednikom Tomislavom Grahovcem," stoji u brzojavu HOO-a.

