Jesu li rakete letjele prema Cipru? Oglasio se ministar obrane

Ranije danas Iran je objavio da je gađao 27 američkih vojnih lokacija diljem Bliskog istoka, piše Sky News.

Prema riječima jednog zapadnog dužnosnika, Iran je pokrenuo više od 25 valova raketa i dronova, ciljajući lokacije u:

Izraelu

Bahreinu

Kataru

Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Kuvajtu

Iraku

Britanske i druge strane snage u regiji mobiliziraju se kako bi se obranile od prijetnje, a Ujedinjeno Kraljevstvo je oborilo jedan dron, kako smo izvijestili maloprije. Ujedinjeno Kraljevstvo je, međutim, poručilo da ne sudjeluje u ofenzivnim operacijama zajedno sa SAD-om i Izraelom.

Britanski ministar obrane John Healey izjavio je da su britanski vojnici u američkoj pomorskoj bazi u Bahreinu bili na manje od 200 metara od iranskog raketnog i dronskog napada.

Osim toga, mnogi mediji navode kako su jučer ispaljene dvije rakete u smjeru Cipra, gdje Ujedinjeno Kraljevstvo ima veliku zračnu bazu. Ne smatra se da je Cipar bio meta napada. Prema jutrošnjim informacijama, nema izvješća o britanskim vojnim žrtvama.

Cipar demantirao

Ciparski ministar obrane Vasilis Palmas u nedjelju je odlučno demantirao medijske napise prema kojima su rakete bile ispaljene prema toj zemlji s ciljem pogađanja određenog cilja, piše Xinhua.

U izjavi za Ciparsku novinsku agenciju, Palmas je odbacio tvrdnje o navodnom presretanju raketa koje su, prema izvješćima, bile usmjerene prema Cipru, naglasivši da su takve informacije neutemeljene.

Prema medijskim navodima, britanski ministar obrane John Healey izjavio je u nedjelju da su dvije iranske rakete ispaljene prema britanskim bazama na Cipru. Rakete su navodno presrele izraelske snage.

Glasnogovornik vlade Konstantinos Letymbiotis također je odbacio te tvrdnje u objavi na društvenoj mreži X, pojasnivši da "to nije slučaj i da nema nikakvih naznaka da je došlo do bilo kakve prijetnje zemlji". "Nadležna tijela kontinuirano i pomno prate situaciju", dodao je.

In relation to statements and media reports referring to the launch of missiles towards the direction of #Cyprus, it is clarified that this is not the case and there is no indication whatsoever that any threat to the country has occurred.



The competent authorities are closely… https://t.co/AeyccUkjac — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Ciparske vlasti poručile su da ostaju u bliskom kontaktu sa sigurnosnim službama u sklopu stalnih procjena regionalne situacije.

Podsjetimo, u subotu ujutro Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli su zajedničke napade na Teheran i nekoliko drugih iranskih gradova, uključujući Tabriz, Qom, Isfahan, Kermanshah i Karaj. Iran je odgovorio raketnim i dronskim napadima usmjerenima na Izrael i američke baze diljem regije.

